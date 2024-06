Câștigătorul Survivor All Stars, Zanni, a oferit detalii surprinzătoare din culisele competiției într-un interviu acordat revistei VIVA!. Întors din Republica Dominicană, Zanni a dezvăluit propunerea neașteptată pe care i-a făcut-o Ana Porgras în cadrul emisiunii.

În interviu, Zanni a mărturisit că Ana Porgras, fosta gimnastă, i-a propus să joace un joc în fața camerelor de filmat, în care să se prefacă amândoi că sunt în relații bune, deși, în realitate, erau certați. Zanni a acceptat propunerea, dorind să păstreze o aparență pozitivă pentru public.

„Mi-a propus să jucăm un joc în care să ne prefacem că suntem bine”

De asemenea, Zanni a clarificat speculațiile legate de presupusul triunghi amoros dintre el, Ana Porgras și Alexandra Duli. Câștigătorul Survivor a subliniat că nu a avut niciodată de ales între cele două fete, menționând că totul a fost doar un joc pentru el și nu a existat o relație romantică reală cu niciuna dintre ele.

„Ana, pentru mine, este un subiect șters. Nu dau explicații de ce, pentru că i-am promis că va rămâne între noi doi totul. (…) La «All Stars», mi-a propus să jucăm un joc în care să ne prefacem că suntem bine. De dragul faptului că e femeie, am intrat în joc. (…) Ana a vrut să jucăm jocul ei, am jucat și eu jocul meu. A fost distractiv. (…) Nu am fost niciodată nehotărât în privința Anei și a lui Duli. N-aș putea să fiu vreodată gelos pe criteriile Anei, de duminică seara”, a declarat Zanni pentru viva.ro.

Recomandări ANCHETĂ | Eșecul statului. De ce mortalitatea din cauza cancerului de col uterin la femeile din România este cea mai ridicată din UE

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Zanni a dezvăluit ce va face cu banii de la Survivor All Stars

Zanni a câștigat în primăvara acestui an, Survivor All Stars, și premiul de 100.000 de euro. Chiar dacă nu a primit banii, concurentul știe în ce îi va investi. Mai mult, pe lângă suma mentionată mai sus, artistul va fi plătit și pentru cele 20 de săptămâni petrecute în Republica Dominicană.

Cu suma câștigată în urma sezonului doi al emisiunii, Zannidache și-a achiziționat o locuință, însă acum are alte planuri.

„O să îmi dau seama atunci când o să îi primesc. Nu m-am gândit acum. Poate că o să-mi achiziționez un teren sau o cabană. Ceva de acest gen…”, a declarat Zannidache, pentru viva.ro. De altfel, faimosul a mărturisit încă de când a fost desemnat câștigătorul „Survivor All Stars” că are o idee de afacere profitabilă. „Cu banii o să dezvolt cea mai frumoasă tabără cu cabane, la munte. Am planul ăsta din vara anului 2023”, spunea faimosul.

Recomandări Coaliția stă pe un butoi cu pulbere. Atacuri fără precedent din ambele tabere. Ce calcule își fac PSD și PNL

După ce statul va opri un impozit de 16% pe întreaga sumă de 100.000 de euro, Zanni va primi în final doar 84.000 de euro. Însă, potrivit informațiilor cancan.ro, artistul a semnat un contract cu PRO TV prin care primește 5.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. Prin urmare, suma totală pe care o va primi este de 184.000 de euro.

Urmărește-ne pe Google News