Lăudată de unii, criticată de alții, ținuta nu a lăsat pe nimeni indiferent. Nici pe Dana Budeanu, care a făcut pe canalul său de You Tube o serie de comentarii pe baza rochiei ce lăsa la vedere o parte din posterior.

„Este a doua oară consecutiv când femeia s-a îmbrăcat nu perfect, ci….este bine rău de tot! Nu știu ce se întâmplă. Ori a mâncat ceva acum vreo lună, ori s-a întâmplat vreo transformare.

Nu mi-o mai dați la comentat vreo două-trei săptămâni, după aia o să se creadă că o bag pe Carmen Brumă în fiecare săptămână sau am eu vreo treabă cu ea”, a comentat Dana Budeanu pe canalul său de You Tube, în al treilea episod al emisiunii sale online Verdict, scrie VIVA!

I s-a făcut rău la Gala Unica 2019

Lui Carmen i s-a făcut rău în timp ce dădea un interviu în direct, la Gala Unica 2019. O ambulanţă a venit imediat la faţa locului şi medicii i-au acordat primul ajutor.

„A chemat cineva ambulanţa, am avut o uşoară stare de ameţeală, nu am fost la niciun spital, am fost la mine acasă. Pe fondul unei oboseli, m-am simţit uşor ameţită.

Lucrul acesta a fost remarcat pentru s-a întâmplat în timp ce dădeam un interviu, în direct. Toată lumea a exagerat a spus Carmen Brumă la Antena Stars.

