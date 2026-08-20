La 48 de ani și după mai bine de trei decenii petrecute la Hollywood, actorul spune că a ajuns la capătul puterilor și că este profund dezamăgit de modul în care industria cinematografică îi tratează pe actori.

Anunțul a fost făcut într-o postare publicată pe Threads, pe care David Krumholtz a șters-o ulterior. Actorul a explicat că decizia de a renunța temporar la actorie era una de care se temea de ani întregi, în special din cauza problemelor financiare pe care le-ar putea întâmpina dacă nu mai lucrează în domeniu.

„Mi-am pus într-un fel sau altul cariera de actor pe pauză zilele trecute. Este ceva ce m-am temut să fac de ani”, a mărturisit David Krumholtz. El a recunoscut că una dintre principalele sale temeri era să rămână fără bani și să nu poată face față unei perioade în care nu ar mai primi roluri.

David Krumholtz a făcut anunțul pe Threads

Actorul a povestit că, după ce a trimis ceea ce a descris drept „e-mailul definitiv” prin care a decis să se retragă, a simțit o imensă ușurare. În ciuda incertitudinii legate de viitor, David Krumholtz spune că povara pe care o purta de mult timp a dispărut aproape instantaneu.

„Un val uriaș de ușurare m-a cuprins. Nu sunt sigur ce voi face pentru bani de acum înainte sau cum voi face asta, dar tocmai am îndepărtat o povară enormă, a cărei greutate nici măcar nu o înțelegeam cu adevărat până când nu a dispărut”, a scris actorul.

David Krumholtz și-a rezumat starea prin trei cuvinte: „Frustrat, sătul, epuizat”. El susține că în ultimul an s-a luptat pentru roluri despre care consideră că oferă tot mai puțini bani și mai puține oportunități, în ciuda experienței acumulate în peste 30 de ani de carieră.

Actorul a criticat și transformările prin care a trecut Hollywoodul. Potrivit acestuia, industria era diferită atunci când și-a început cariera, în anii 90. David Krumholtz afirmă că remunerația era mai corectă, iar actorii care contribuiau la succesul financiar al unui studio primeau ulterior noi oportunități.

NEW YORK, NEW YORK - MARCH 08: David Krumholtz attends the 2026 Writers Guild Awards New York Ceremony at Edison Ballroom on March 08, 2026 in New York City. (Photo by Cindy Ord/Getty Images for Writers Guild of America East)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

În opinia sa, lucrurile s-au schimbat radical odată cu concentrarea industriei în mâinile marilor conglomerate. El spune că acele reguli nescrise bazate pe respect reciproc au dispărut, iar acum este sfătuit inclusiv de sindicatul și reprezentanții săi să reziste.

„Arta exploatatoare nu este artă. Iar artiștii merită un procent echitabil din plata pentru munca prin care își ajută angajatorii să obțină profit”, a transmis David Krumholtz.

Actorul din „Oppenheimer” nu exclude o revenire

Deși vorbește despre o retragere din actorie, David Krumholtz nu a închis complet ușa Hollywoodului. El a precizat că ar accepta în continuare să joace, dacă ar apărea un proiect în care să creadă și în care munca sa să fie apreciată.

„Dacă vrei să lucrezi cu mine ca actor, sunt interesat. Dacă crezi în ceea ce pot face ca actor, cred și eu în tine”, a transmis vedeta.

În schimb, David Krumholtz spune că nu mai vrea să cerșească oportunități care nu îi oferă nici măcar siguranța financiară de care are nevoie. Actorul a recunoscut că nu este deasupra ideii de a implora pentru stabilitate financiară, însă se întreabă care mai este rostul acestui efort, dacă nu primește nimic în schimb.

„Pot încă să joc. Pot juca pentru a avea un impact mai degrabă decât pentru un ban mărunt. Și asta este alegerea mea. Exact asta intenționez să fac”, a explicat el.

David Krumholtz nu este însă complet absent din proiectele cinematografice. Actorul a continuat să lucreze și în 2026 și are un rol în filmul „Mr. Irrelevant: The John Tuggle Story”. În 2023, el a apărut în pelicula „Oppenheimer”, regizată de Christopher Nolan, unde l-a interpretat pe fizicianul Isidor Rabi.

Cariera sa include și rolul lui Bernard, elf șef în „The Santa Clause”, filmul din 1994 cu Tim Allen. David Krumholtz a revenit în distribuția celui de-al doilea film al seriei, lansat în 2002, și ulterior a jucat din nou în producția Disney+ „The Santa Clauses”, lansată în 2022.

Într-o declarație oferită în luna iunie, actorul a vorbit și despre veniturile obținute în prezent din franciza „The Santa Clause”. David Krumholtz a spus că banii proveniți din drepturile reziduale au scăzut drastic și că primește în jur de 150 de dolari pe an.

„Sunt minime, pentru că filmul este difuzat atât de mult. Așa funcționează drepturile reziduale: de fiecare dată când este difuzat, câștigi mai puțin. Este o grilă”, a explicat actorul.

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