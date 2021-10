Vedeta este o prezență extrem de discretă, iar când vine vorba despre viața amoroasă, ea încearcă să dea cât mai puține explicații. Cosmina Păsărin este singură de ceva vreme și nu are de gând să-și facă un iubit prea curând. Într-un interviu, ea a spus că momentan nu există nimeni în viața ei, pentru că nu a întâlnit persoana potrivită.

Cosmina Păsărin, în vârstă de 39 de ani, a fost implicată în relații destul de toxice, iar asta a făcut-o să fie foarte precaută atunci când își alege partenerul de viață. Din fiecare experiență pe care a avut-o, ea a învățat câte ceva și acum nu dorește să mai repete nicio greșeală din relațiile anterioare.

„Nu am întâlnit, deocamdată, o persoană potrivită și sunt OK cu asta. Deși îmi place să stau singură, îmi place la fel de mult și viața în doi. Are un farmec aparte viața în doi.

Însă, pentru a avea parte de o relație sănătoasă, mi-ar plăcea să am lângă mine un om înțelept care știe să iubească și știe să trăiască în doi. Să aibă un suflet bun și să trăim împreună în liniște. Bineînțeles, nu m-ar deranja dacă are chiar și simțul umorului.

Este clar pentru mine că totul este așa cum trebuie să fie acum și la fel de clar este și faptul că va veni și acel moment în care voi întâlni pe cineva. Există un om potrivit pentru fiecare dintre noi. Drumul până la el s-ar putea să fie mai greu, însă acel om există. Știu și simt asta.

În trecut, din păcate, am stat și am încurajat câteva legături toxice pentru că n-am știut mereu să fac alegeri și să iau cele mai bune decizii. M-am lăsat păcălită, m-a furat peisajul, am stat mai mult decât trebuie unde nu trebuie. Au fost, totuși, niște lecții extraordinare pentru mine. Bine că le-am avut, dar nu vreau să mă mai întorc acolo și să mai trăiesc vreodată așa.

Ce știu eu sigur acum este că vreau ca următoarea mea relație să fie cu adevărat specială și tocmai de aceea nici nu forțez nimic. Nu mă grăbesc, nu alerg, nu caut. N-am energie să mă agit, ar fi chiar nesănătos să fac asta, așa că las totul să vină de la sine și iau lucrurile fix așa cum sunt”, a declarat Cosmina Păsărin pentru Cancan.

Cosmina Părăsin: „Am simțit atracție puternică pentru o persoană, dar n-a fost să fie”

Întrebată de câți bărbați a fost curtată în ultimii ani, vedeta a evitat să răspundă. Cosmina Părăsin a recunoscut că a cunoscut pe cineva de care s-a simțit atrasă, însă nu a fost să fie.

„O să mă prefac că n-am auzit întrebarea… însă pot confirma faptul că a existat o perioadă în care am simțit atracție puternică pentru o persoană… dar nu a fost să fie. Bad timing, cine știe… Pentru sănătatea mea mentală și emoțională, am blocat acea legătura și mi-am văzut de viață”, a mai spus vedeta.

