Vacanță de iarnă la căldură! Adela Popescu și Radu Vâlcan au decis să petreacă Crăciunul acesta în Thailanda, o destinație dragă lor. Nu au plecat singuri, ci însoțiți de Alexandru, Andrei și Adrian, cei trei băieți ai lor.

În momentul când au planificat vacanța care va dura două săptămâni, cei doi au decis să nu schimbe cazările, să stea într-un singur loc pentru a le fi mai ușor copiilor. Hotărârea a fost explicată cu lux de amănunte de vedetă, pe Instagram.

Cum e vacanța în Thailanda

„Anul acesta am ales să avem o singură bază pentru cele două săptămâni de vacanță. Astfel putând să le oferim copiilor rutine de care au atâta nevoie pentru a fi cooperanți, mai puțin mârâiți, pentru a se simți în siguranță.

Cel puțin ai noștri reacționează bine când au câteva obiceiuri de care se agață în fiecare zi. Mersul la tarabă pentru fructele de la micul-dejun. Chelnerii de la cârciuma de lângă, șoferul de tuktuk, camera de somn, jucăriile la locul lor, etc. Pot fi independenți știind geografia spațiului în care se află mare parte din timp”, a scris Adela popescu în mediul online, unde a și dezvăluit câte activități inedite au avut până acum.

„Deși am avut un loc stabil, am fost foarte dinamici: lecții de wakeboard, de muaytai, altă plajă explorată în fiecare zi, plimbări prin pădure, barcă, etc. Sigur, dacă am fi stat mai mult, am fi schimbat locația negreșit, însă în configurația vacanței de acum, e perfect așa. Experimentăm sentimentul de acasă în Thailanda❤️”.

Ipostază inedită cu Adela Popescu în costum de baie

La începutul vacanței, Adela Popescu a arătat imagini cu ea în costum de baie după ce a slăbit. „Gata, am făcut-o și pe asta. 🙂 Am postat poze cu mine în costum de baie deux piece. Radu Vâlcan e foarte mândru, eu și Carmen Barcan credem că mai e de muncă, dar suntem pe drumul cel bun.

Ca idee, am vrut să fac pozele astea în primele zile (am făcut o promisiune în emisiunea Vorbește lumea că voi posta poze cu mine în costum de baie), ca să pot să încep și eu să mănânc ca tot omul în vacanță. 😅 Thai food și bere Chang, păzea că vin! 😄”, a scris pe rețelele de socializare Adela Popescu, care în poze apare îmbrăcată într-un costum de baie din două piese.

Soțul ei, Radu Vâlcan, e primul care i-a făcut complimente. „Doamne, eu înnebunesc aici. Mama la trei copii, cu mine patru, se plimbă nestingherită prin preajma mea, în halul ăsta. Sincer, după vacanța asta, mă întorc acasă”, a spus partenerul vedetei.

