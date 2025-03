În urmă cu mai bine de o săptămână, Andreea Marin a părăsit România pentru câteva zile și a fost în America, mai exact la New York. Nu a fost singură, ci însoțită de nimeni alta decât Violeta Bănică, fiica ei în vârstă de 17 ani.

Andreea Marin, cazată într-un hotel de lux la New York

Pe durata șederii sale în New York, Andreea Marin a stat la un hotel de cinci stele, unul dintre cele mai cunoscute. Pe rețelele de socializare, vedeta a făcut dezvăluiri despre locația de lux în care a fost cazată. „L-am descoperit atrasă fiind de clădirea impunătoare de pe Fifth Avenue și am aflat apoi ce înseamnă rafinamentul care face diferența, de la serviciile oferite până la atmosferă, confort și design”, a spus ea.

Și a continuat: „Toate te cuceresc, locația este parcă desprinsă dintr-o poveste, pe mine, însă, m-a atras și istoria locului cu tradiție de peste un secol, și am fost, recunosc, și curioasă să aflu ce înseamnă crâmpeiele de viață trăite aici de celebritățile din întreaga lumea găzduite de-a lungul timpului.

Dar mai cu seamă am simțit mândrie când am aflat că o româncă este astăzi General Manager la St. Regis, după mai bine de două decenii de experiență în domeniul ospitalității, felicitări Octavia Marginean”.

Vedeta a fost cazată atât într-o cameră de lux, iar mai apoi într-un apartament. „Colaborarea mi-a dat șansa de a simți lucrurile din două perspective: cazarea într-o cameră Grand Luxe, prima pe care o descoperiți în imagini, și după o călătorie care mi-a împărțit șederea la New York în două, am revenit și am avut surpriza de a fi găzduită într-un apartament – a doua experiență dezvăluită în imagini, unde ai practic separată «garsoniera» în care te odihnești, adică zona personală, de cea care poate fi destinată întâlnirilor sau chiar unei recepții pentru invitații tăi, dacă afacerile sunt cele care te aduc în metropolă.

Desigur, vorbim de servicii premium și de amintiri de neuitat. 🙏”, a mai anunțat vedeta, care a și arătat imagini inedite cu locul unde a fost cazată. Prețurile acolo nu sunt mici, la Hotel St Regis New York, tariful pleacă de la 2.200 de dolari pe noapte pentru o cameră dublă.

Ce a făcut Andreea Marin la New York

De fapt, în America, Andreea Marin și Violeta Bănică au mers pentru a vizita facultatea unde va învăța din toamnă tânăra. Adolescentei în vârstă de 17 ani i s-a confirmat acceptarea la College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ superior din Statele Unite ale Americii. Violeta va începe studiile din toamna anului 2025, atunci când se va muta din România.

Cele două au vizitat facultatea unde adolescenta va învăța din toamnă. A avut-o pe mama ei alături, care o sprijină în tot parcursul ei. „Primii pași în campusul Cornell University din statul New York, unde am ajuns cu teamă, cu îndoieli, ca orice mamă care-și vede copilul zburând prea departe. Dar când am înțeles totul și am descoperit sistemul de învățământ superior de aici, șansele ce se deschid după studii și mai ales entuziasmul Violetei și zâmbetul larg de pe chipul ei, o liniște s-a așternut peste sufletul meu”, și-a început Andreea Marin confesiunea pe Facebook. Și a continuat, explicând ce s-a întâmplat în cadrul vizitei, cine le-a prezentat universitatea, dar și dotările unității de învățământ. „Ne-au întâmpinat colegi ai săi care ne-au ghidat prin orașul pitoresc dedicat doar studenților, dascălilor și personalului dedicat activităților lor.

Natură cât vezi cu ochii, dealuri verzi și poduri peste cascade, ca într-o poveste. Biblioteca botezată Harry Potter. Clădiri de studiu cu o istorie impresionantă, săli de spectacole, dedicate artei sau sportului. Dascăli care inspiră.

Un loc în care ajungi cu greu, după ani de muncă, dar în care ai șansa să pui cărămidă peste cărămidă pentru un viitor care depinde, în fiecare clipă, mai ales de dăruirea și munca studentului. Dumnezeu să ne țină pe toți sănătoși și în pace, să putem avea grijă în liniște de ceea ce depinde de noi”, a mai scris ea pe Facebook.

