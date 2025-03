Mândru de soția lui, Radu Vâlcan a pozat-o pe Adela pe plajă, iar imaginile au fost publicate pe contul de Instagram.

„Sunt tentată să spun că i-a fost foarte dor de mine, ținând cont că mă pozează cum mă prinde. Și i se și pare că Cindy Crawford e glumă pe lângă soția lui din Susani. Glumă, glumă, dar adevărul cam ăsta este. Mă rog, poate doar înălțimea ne diferențiază și trăsăturile feței. Dar cam atât😀”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Adela Popescu este mamă a trei copii și recunoaște că după ce aceștia au mai crescut, ea și-a dedicat mai mult timp ei. Astfel că vedeta merge la sala de sport și este atentă la ce mănâncă.

„Sunt într-o perioadă în care am mai multă grijă de mine, nu că până acum nu aveam, dar acum concret am grijă de mine, îmi dedic timp, pur și simplu. Mă prioritizez. Merg la sport (…) merg pentru remodelare corporală. (…) Se întâmplă următorul lucru: Eu după ce am născut al treilea copil (…) am rămas cu vreo 3-4 kg în plus, uneori și 5 kg, pe care nu mai puteam să le dau jos.

Recomandări Schema prin care România a fost invadată de carburanți produși din petrol rusesc – INVESTIGAȚIE

Dacă în trecut doar eliminam pâinea sau dulciurile, sau nu mâncam seara, se topeau imediat kilogramele. Ei bine, acum neam, nu mai funcționa nimic. Poate și pentru că sunt mai obosită, și atunci cedez mult mai ușor la impulsuri, adică dacă îmi e poftă de ceva dulce zic: e, o viață avem”, a spus Adela Popescu recent.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Cutremur în România astăzi, 24 martie 2025. Ce magnitudine a avut

Urmărește-ne pe Google News