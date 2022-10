Nu e pentru prima oară când Anda Adam ajunge pe radiourile din Turcia, ea cochetând de mai multe ori cu această piață muzicală.

„Având în vedere că am fost timp de doi ani Number 1 pe toate radiourile din Turcia și că am și cântat foarte mult pe acest teritoriu și piesele mele s-au bucurat de succes acolo, mă bucur că am acum ocazia și oportunitatea să continui în direcția aceea și să fac o piesă cu un artist turc, care, cu siguranță, va fi de succes!

Nu am niciun dubiu! Încerc și mă chinui să învăț puțin mai mult din limba turcă pentru o viitoare piesă în care și eu o să cânt, de asemenea, în limba turcă, fie alături de un artist de-al lor, fie singură, pentru că eu cred că noi, artiștii din România, avem încă super potențial și pentru industria muzicală internațională și nu trebuie să ne limităm neapărat doar la România.

Sper doar ca publicul nostru, radiourile și tot ce înseamnă industrie muzicală românească să ne susțină, să ne aprecieze și să ne ajute să ducem mai departe muzica noastră pe toate teritoriile lumii, pentru că suntem oameni extrem de talentați și cu susținerea lor cred că mulți români ar putea ajunge departe.

Așa cum am făcut acest lucru în urmă cu mulți ani, când am dat startul în industria muzicală cu acel popcorn, în perioada de glorie a României, eu, am fost Number 1 în multe țări.

Acum cred că putem să revenim în forță și pe piața internațională pentru că noi suntem polivalenți și putem să scoatem piese extraordinare și în limba română și în engleză și în spaniolă și, de ce nu, chiar și în limba turcă.”, a mărturisit Anda Adam pentru Click.

