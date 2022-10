Pentru prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” familia a fost întotdeauna pe primul loc. De când în viața ei a apărut Zian, Ilinca Vandici s-a schimbat complet. Vedeta este bună prietenă cu fiul ei și își dorește tot ce e mai bun pentru el. Ilinca a spus ce o îngrijorează la societatea în care își crește copilul, dar și ce temeri are în această privință.

„Eu cred că societatea e așa cum ne-am făcut-o. La vremea lor, va fi așa cum și-o vor face. E clar că e periculoasă, la fel de bine cum poate să fie frumoasă, însă depinde de fiecare în parte. Nu sunt genul de om sau de mamă care să-și crească copilul sau să vrea, la propriu, să trăiască într-o bulă, ci vreau să fim conștienți de pericolele care ne pasc la tot pasul, de greșelile pe care putem să le facem, repet, de acțiuni care vor avea repercusiuni.

Atât mi-aș dori, nu neapărat să-l protejez de lucrurile astea, pentru că nu am cum, sunt lucruri pe care le putem controla în viață și lucruri pe care nu le putem controla și, din păcate, și Urania Cremene spune asta – ne focusăm prea mult pe lucrurile pe care nu le putem controla, când ar fi mult mai prielnic să ne concentrăm pe cele pe care le putem controla, astfel încât să și putem schimba ceva. Și, atunci, n-o să pot și nici n-o să vreau să-i controlez viața.

Eu vreau să cresc un bărbat frumos, echilibrat, sigur pe el, cu aspirații și cu dorințe înalte, cu țeluri foarte bine definite, cu multă iubire în suflet, cu empatie, cu toleranță. Aș vrea, poate, să fie tot ce n-am fost nici eu când am fost tânără, pentru că n-am știut. Dacă el va fi așa, sunt convinsă că orice provocare îi va veni în viață, orice primejdie, orice pericol, va putea să le depășească cu brio. Despre asta e vorba, despre bazele cu care el crește și pe care eu încerc să i le ofer, astfel încât, indiferent cu ce o să se confrunte în viață, să reușească să treacă peste”, a declarat vedeta de la Kanal D.

Ilinca Vandici spune că ea este mai exigentă cu băiețelul, în timp ce Andrei Neacșu, soțul ei, este cel care este mai permisiv.

„Dacă vă vine să credeți sau nu, poate o să râdeți, eu sunt părintele care e extrem de grijuliu cu regulile, cu programul, cu lucrurile pe care avem voie sau nu avem voie să le facem, când, cum, unde, în ce fel. Andrei este părintele permisiv, pentru că ei au legătura lor specială ca de la tată la fiu, ca de la bărbat la copil și, atunci, de multe ori am zis: „Vă las pe voi să faceți cum considerați, pentru că mi se pare că e relația voastră, nu mă bag. În schimb, Andrei mă susține foarte tare, și eu pe el, atunci când se impun anumite reguli în casă și așa mai departe, dar el, repet, este cel permisiv și eu sunt ușor mai exigentă. Știu eu de ce!”, a povestit Ilinca Vandici pentru sursa mai sus menționată.

