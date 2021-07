Detalii din culisele „Vorbește lumea”. Ce spune producătorul Andreea Caranda: „Poate părea că doar ne distrăm”

Astăzi, Mimi, una dintre cele mai iubite creatoare de conținut din România, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 600 mii pe Tik Tok, a avut ocazia de a intra în culise și de a sta alături de Andreea Caranda, producătoarea emisiunii.

Mimi a început dimineața la ora 9:00 cu o vizită pe set, unde a putut vedea cum se pregătea întreaga echipă pentru prima ediție din săptămână, iar apoi, de la ora 10:00, a mers în regia de emisie și a înțeles mai bine ce presupune rolul unui producător.

Toate informațiile descoperite de Mimi sunt disponibile atât pe pagina ei de Instagram, cât și pe cea a emisiunii. „Mi-a plăcut foarte mult experiența! Deși am mai lucrat în televiziune și aveam o oarecare idee despre cum funcționează lucrurile în spatele camerelor, astăzi am descoperit multe lucruri pe care nu le știam.

M-am simțit foarte bine cu Andreea, are o superenergie și se poate observa experiența de 20 de ani în profesionalismul ei. O admir pentru puterea pe care o are să ducă un job atât de solicitant și mă bucur că am avut ocazia să petrec această zi cu ea, mi-a dat o perspectivă mai clară asupra jobului de producător executiv de emisiune.

Am cunoscut astăzi toată echipa Vorbește Lumea, cu oameni creativi, talentați si frumoși, care reflectă în produsul final, adică în emisiune, personalitatea lor. Nu mă așteptam, dar și urmăritorii mei s-au bucurat la fel de mult de experiență. Au pus întrebări, au fost la fel de pasionați și dornici să afle cât mai multe lucruri despre producția unui show, ca și mine”, declară Mimi după ziua petrecută alături de gașca „Vorbește Lumea”.

Andreea Caranda, producătorul executiv al emisiunii, s-a declarat la fel de încântată la finalul experienței.

„A fost o mare bucurie să încep săptămâna alături de Mimi, îmi este foarte dragă și m-a încântat cât de curioasă a fost, atât pe platou, cât și în regie.

Știu că din exterior poate părea că doar ne distrăm, dar munca din spatele emisiunii este foarte mare și începe de la prima oră a dimineții pentru ca totul să fie perfect. Eu sunt o norocoasă, am alături de mine o echipă de profesioniști și asta am vrut să se vadă și astăzi. Sper că le-am răspuns ei și urmăritorilor la toate întrebările și o mai aștept, cu drag, alături de noi”, a spus ea.

Andreea Caranda se iubește cu Cristi Mitrea

Recent s-a aflat cine este iubita lui Cristi Mitrea. Și-a început cariera în televiziune la vârsta de 12 ani, când a apărut în „Abracadabra”.

Invitat în podcast-ul lui Cătălin Măruță, Cristi Mitrea a vorbit pe larg despre mai multe aspecte din viața lui, inclusiv cel amoros. Luptătorul MMA a recunoscut că se iubește cu Andreea Caranda de aproape 4 ani.

„O iubesc. Are și un copil mai mare, am scăpat. Mi-e teamă să fac pasul (n.r.: căsătorie). Cred că ne ducem pe patru ani eu cu Andreea. (…) Este viitoarea. Ar putea fi viitoarea mea soție. Dacă ar tăcea câteodată, ar fi perfect”, a mărturisit Cristi Mitrea.

