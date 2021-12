Dincolo de cariera lui în televiziune, Christian Sabbagh are trei căsnicii la activ. Despre prima soție a făcut puține declarații de-a lungul timpului, despre cea de-a doua, Louise, se știe că a divorțat după 10 ani de mariaj, iar cea de-a treia este Iulia.

Aceasta a intrat în viața jurnalistului la șapte luni de la divorțul cu Louise, fosta soție. Conform datelor făcute publice chiar de jurnalist, pe atunci, Iulia era o domnișoară de 25 de ani, studentă la Medicină, rezidentă în Spania, cu care i-au făcut cunoștință câțiva amici, undeva în Istanbul, notează Playtech.ro. „Am cunoscut-o pe Iulia la Istanbul, era manechin într-o prezentare de modă la care fusesem invitat. Mi s-a părut fascinant că nu ştia cine sunt, pentru că trăia în Spania de foarte mulţi ani. Era foarte frumoasă şi a fost ca o lovitură de fulger când am văzut-o. Am schimbat numere de telefon, am vorbit mult timp la telefon şi am reuşit să o conving să fim împreună”, spunea jurnalistul în urmă cu mai mult timp.

Între cei doi este o diferență de 19 ani, însă niciodată nu au ținut cont însă de asta și au rămas împreună, chiar în anul 2017 s-au căsătorit în mare secret. La patru ani de atunci, Christian Sabbagh e împlinit alături de soție și de Anais, fiica lor.

„Viaţa mea este una simplă şi mă bucur de orice este bun şi frumos în ea. Este bine să fii optimist. Nu împart viaţa în momente bune sau rele. Sunt fericit când îmi văd copiii fericiţi, când au realizări, mă bucur să o ascult pe Anais cântând la pian, să aud de la cel mic rostind rostind mama sau tata. Sunt lucruri atât de mici, dar pentru mine înseamnă mult.

Am avut, ca orice om, şi momente tensionate în viaţă, dar le-am depăşit cu optimism. Am mai povestit că mic fiind am trăit în mijlocul unui război; am învăţat de atunci să preţuiesc fiecare zi şi să iau din ceea ce îmi oferă viaţa tot ce este mai frumos”, a explicat el pentru OK! Magazine.

Întrebat dacă în căsnicia lui soția îi face reproșuri, Christian Sabbagh a dat de înțeles că da. „Este greu să te împarţi şi să excelezi şi în profesie, să fii şi un bun tată, să fii şi un bun soţ tot timpul. Şi mi-aş dori uneori să pot petrece cu ei mai mult timp.

Cu siguranţă soţia mea şi copiii şi-ar dori să fiu tot timpul lângă ei”, a declarat jurnalistul, care a precizat despre el și soție că amândoi au firi pasionale și caractere puternice. „Am învăţat să mai las de la mine ca să avem o relaţie frumoasă”, a mai completat el.

Se știe că prezentatorul are trei copii, dar iată ce declară și despre al patrulea: „Nu pot spune dacă îmi mai doresc sau nu urmaşi, las destinul să hotărască. Este greu să îţi faci planuri în acest sens, sunt multe familii care îşi doresc copii şi nu îi pot avea”, a încheiat vedeta Kanal D.

Recent, în luna octombrie a acestui an, soția lui Christian Sabbagh a cerut ordin de protecție la tribunal. Prezentatorul a spus că a fost o neînțelegere.

