Diana a mărturisit cu lacrimi în ochi că are nevoie să petreacă mai mult timp singură și să se refacă după dezamăgirile venite din partea bărbaților din viața ei.

„Aurel a reuşit să mă rănească. Mi-a dat ceea ce aveam eu cea mai mare nevoie. M-a lovit în punctul sensibil: singurătatea. Vreau să am pe cineva lângă mine, indiferent dacă e de sex masculin sau feminin. Când eram mică, stăteam mereu singură, când ai mei plecau la muncă. Îmi doreau o surioară sau un frăţior… îmi era greu să stau singură. Eu am încercat să o ţin pe mama lângă mine, dar nu am cum, cu forţa. Nu vreau să fiu văzută cum plâng după unul care m-a făcut după cum a vrut el”, a spus Diana, înainte de a părăso Thailanda, potrivit Spynews.

„Acum am reuşit să înţeleg ceea ce se întâmplă cu mine cu exactitate, să ştiu exact unde am greşit, în ce stadiu pe aflu. Îmi pare rău pentru că am avut reacţiile astea, mi-am învăţat lecţia. Nu-mi trebuie decât timp să mă vindec. Eu nu vreau să stau în calea fericirii tale”, i-a spus Diana lui George.

Citeşte şi:

Prima întâlnire a premierului Viorica Dăncilă cu Ursula von der Leyen, preşedintele ales al Comisiei Europene

Tunul lui Ionuț Iftimoaie, episodul 2. Amenințări mafiote în dosarul vilei din Iași de 550.000 de euro: „Tu vei fi găsită într-un șanț, cu gâtul tăiat!”

FURIA ALPINIȘTILOR: Ministrul Sportului s-a pozat cu Zsolt Torok și apoi a ignorat 5 luni demersul pentru decorarea acestuia la Cotroceni

GSP.RO Dobre: 'Eu nu sunt sclavul Simonei!' Halep rupe tăcerea, ce s-a întâmplat de fapt: "Nu a fost frumos..."