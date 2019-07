De Dana Aramă,

Dezvăluirea a fost făcută la emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, potrivit spynews.ro.

„Am dat de carnet când eram mai tinerică și am picat. Apoi am condus vreo doi ani fără permis, până am făcut vreo 300.000 de kilometri și m-a prins un polițișt și m-a întrebat unde e permisul. Mi-a făcut un bine, ca să nu-mi facă dosar penal, mi-a reținut actele la el și mi-a dat zece zile timp să dau pentru permis. A fost un om deosebit, nu mai știu nimic, dar îi mulțumesc. Asta e poveste veche de 27 de ani”, a dezvăluit Carmen Șerban.

