Quiz-show-ul promite o ediție plină de momente comice și provocări de cultură generală, oferind telespectatorilor o seară relaxantă și distractivă. Alături de Andrei Ștefănescu, gazda emisunii, vor fi nimeni alții decât Liviu Vârciu și Nea Marin, a căror relație este bine-cunoscută publicului, fiind consolidată, de-a lungul anilor, în cadrul unor mai multor proiecte, iar prietenia dintre cei trei este una specială.

Nea Marin, ca un tată pentru Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu

„Vreau să spun că am fost tare plăcut surprins, chiar impresionat, de inteligența copiilor de clasa a V-a, eu, la rândul meu, venind în această emisiune însoțit de un copil, pe numele lui, Barbu Marin, care nu îmbătrânește deloc, la el procesul e unul invers!”, declară Liviu Vârciu, în stilul caracteristic și mereu pus pe glume, continuând: „Nici eu, nici Nea Marin, nu am fost mai deștepți decât copiii de clasa a V-a și spun asta cu zâmbetul pe buze, pentru că mă bucur că noua generație este atât de inteligentă, iar viitorul pare strălucit.

Mă bucur că am fost invitat și mă bucur că prietenul meu Andrei are propria emisiune, una care i se potrivește mănușă și mă mai bucur și că am putut participa alături de Nea Marin!”. La rândul lui, Nea Marin recunoaște că experiența din cadrul platoului a fost una cu adevărat specială, fiind alături de Liviu și de Andrei, care deja fac parte din familie și s-a simțit „precum un tată, alături de cei doi copii ai săi”.

Totodată, povestește că: „M-a încântat extrem de tare să descopăr că toți copiii au fost extrem de deștepți, iar între noi trei și cei mici s-a format o legătură aparte, cu multe emoții”. Ediția se anunță una presărată cu momente amuzante, plină de surprize și distracție, atât pentru telespectatori, cât și pentru toți cei din platou.

Liviu Vârciu, datorie de 50.000 de euro la Nea Marin

Liviu Vârciu și-a construit o casă de sute de mii de euro în care locuiește acum cu partenera și cei doi copii ai lor. Interpretul a investit sute de mii de euro, însă a avut nevoie și de ajutorul celor dragi. Unul dintre aceștia este nea Mărin, celebra gazdă de la Antena 1, care a decis să-i sară în ajutor, astfel că i-a oferit împrumut lui Liviu Vârciu suma de 50.000 de euro.

Recent, pentru Click, Liviu Vârciu a spus că a scăpat de datoria pe care o avea la nea Mărin. „În sfârșit, i-am plătit datoria lui nea Mărin, cu vârf și îndesat, dar și ceva peste. Nu mai am să îi dau, toată lumea mă întreabă. Mi-e tare drag, m-a ajutat, am filmat mult cu el, pentru emisiunea de la Antena 1, am stat mult timp plecat de lângă familie, m-am întors recent la soție și copii, sunt foarte obosit”.

