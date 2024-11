CRBL a vrut să scape de chelie și să se tatueze pe cap, dar a găsit o intervenție care l-a încântat. Interpretul a mers în Cluj-Napoca pentru a-și face micropigmentare, astfel încât să pară că ar avea păr. A dezvăluit la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș, că a făcut deja primele proceduri.

„E bine, aștept doar să se recupereze povestea. Am mai descoperit o chestie mișto, am început un tratament de micropigmentare. Eu aveam de mult pus în cerebel să mă tatuez pe cap.

Dacă a apărut micropigmentarea, de ce m-aș tatua pe cap?! Am început să studiez toată povestea aceasta. Am zburat până la Cluj să fac această intervenție. Am făcut prima etapă, mai am încă două. Eu am auzit de ea de la sprâncene de la femei”, a declarat CRBL, la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

CRBL s-a despărțit de fosta lui soție, iar mai apoi și-a găsit liniștea în brațele unei tinere domnișoare, cu care formează acum un cuplu.

Recomandări România va primi litoralul ucrainean al Mării Negre și 100.000 de soldați NATO vor fi trimiși în Ucraina, susține Serviciul rus de Informații Externe: „O încercare de răzbunare”

„Eu sigur nu fac parte din profilul de șablon, nu pun mare preț pe tot ce spun oamenii din jurul meu. Doare câteodată, dar trec repede peste, e viața lor și părere lor.

Am foarte mare grijă să rămân cu mine, să-mi văd de drumul și de viața mea, indiferent de părerea lor. Ei judecă pentru că le e frică să se judece pe ei. Mai bine se uită în curtea mea, decât în oglindă. Alegerea lor, eu îmi vpd de drum și asta îmi place, că nu știu unde duce drumul”, a povestit CRBL recent, la Xtra Night Show.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News