Dorian Popa a refuzat un contract de 100.000 de euro. „Am zis că eu nu am cum să promovez asta”

Unul dintre studiourile de videochat din România i-au oferit această sumă artistului pentru a face promovare. S-a gândit, însă rapid și-a dat seama că nu poate accepta. A refuzat contractul și banii.

„A fost un contract de peste 100.000 de euro să promovez un studio de videochat. Și am zis că n-am cum. În primul rând, e o chestie în care eu nu cred, este o chestie care nu consider că duce la upgrade-ul societății și la a fi mai bun. Dacă există și este legală, ok. Statul decide ce se întâmplă, nu eu.

Dar eu nu am cum să promovez asta. Pentru că eu vreau ca tineretul să creadă în altceva. Să creadă în alte lucruri, în alte valori. Eu nu pot să aduc asta în fața omului”, a declarat artistul într-un interviu acordat în cadrul podcastului „8, 8 şi ceva, FIX, cu Smiley”.

În același podcast, Dorian a mărturisit că a primit și oferte de publicitate la țigări, dar și pe acestea le-a refuzat.

În prezent, Dorian Popa este unul dintre cei mai de succes influenceri din România, pe Instagram are peste 2,3 milioane de urmăritori, iar pe Facebook un milion de fani.

El e foarte activ și pe YouTube, are vlogg zilnic. Într-un interviu, Dorian Popa a dezvăluit câți bani face din YouTube și Instagram.

„Câştig în jur de 40.000 de euro pe lună, acum în pandemie: 10.000-15.000 de pe Instagram şi în jur de 20.000-25.000 de euro de pe YouTube”, a mărturisit cântărețul.

