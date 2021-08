Dragoș Bucur a renunțat la rețelele de socializare. De ce nu mai postează nimic pe internet: „Îmi face rău”

Dragoș Bucur a spus pentru protv.ro că rețelele sociale nu sunt pentru el, iar explicația e simplă. „E o discuție foarte delicată și sensibilă. Care e șmecheria, de fapt, să afle lumea ce am mâncat eu la micul dejun sau cu ce m-am îmbrăcat sau ce poze mișto am făcut eu pe unde am fost?

Mi se pare că hrănim așa un monstru care crește și nu se mai satură niciodată. Și, vorbind din perspectiva mea, îmi face rău”, a declarat acesta.

Actorul e de părere că scăderea interesului pentru rețelele sociale ține și de vârstă. Tinerii sunt mai atrași de Instagram, de TikTok sau de alte rețele.

„Cred că are legătură cu vârsta, cred că se creează o altă ierarhie în viața oamenilor odată cu trecerea anilor. Am vorbit de curând cu fata mea, care e la vârsta adolescenței, despre chestia asta cu publicul, cu așa-zisele vedete din România și din afară… Care-i treaba?

De fapt, nu e nicio valoare acolo. Dacă e o valoare, e prin produsul pe care-l arăți. Dacă ești un artist, important e ce produs prezinți”, a mai spus acesta pentru aceeași sursă.

Dragoș Bucur prezintă sezonul 8 al emisiunii „Visuri la cheie”, care poate fi văzută pe post din 15 septembrie. Echipa are doi arhitecți noi, pe Alex Gavrilescu și pe Andra Marinescu.

„Mă tot întreabă lumea pe stradă când reîncepem! Ei bine, «Visuri la cheie» începe de azi, într-o formulă cu ceva nou, ceva vechi și totul pregătit pentru lucruri bune.

Le urez Andrei și lui Alex bun venit în echipa noastră și le promit că voi demola cât mai mult pentru a face loc proiectelor pregătite de ei familiilor pe care le vom ajuta. Renovarea începe azi!”, a spus Dragoș Bucur.

