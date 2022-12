Electric Castel 2023. Au fost anunțați primii artiști care vor concerta la ediția de anul următor a festivalului

The Chemical Brothers, trupă premiată cu şase Grammy, este primul headliner anunţat la festivalul Electric Castle, potrivit news.ro.

Legendarul Iggy Pop, „naşul punk-ului”, va cânta pentru prima dată în România. Muzica lui combină influenţe punk, garage rock, hard rock, new wave, jazz, art rock şi blues, iar printre cele mai cunoscute piese ale lui se numără „Lust for Life”, „The Passenger”, „Real Wild Child”, „Candy”, „China Girl”, „Nightclubbing”, „Search and Destroy” şi „I Wanna Be Your Dog”.

Iggy Pop a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2010. Discografia sa cuprinde 18 albume solo şi cinci materiale discografice cu trupa The Stooges. A colaborat cu muzicieni precum Slash, David Bowie, Blondie, Tom Waits şi Henry Rolling.

George Ezra, care a declarat că după concertele susţinute în 2023 se va retrage şi va deveni producător, va cânta pentru prima dată în România.

Sigur Rós, Pendulum, Peggy Gou, Nothing but Thieves, Tash Sultana, Nova Twins completează line-up-ul format din primii 35 de artişti.

Din Mongolia, anul viitor va veni The Hu, la care se adaugă mai mulţi DJ cunoscuţi.

Bilete la Electric Castle 2023

Biletele sunt de vânzare cu reducere până la 20 decembrie: 99 de euro Youth 21 Pass, 129 de euro General Access Pass, 259 de euro Premium Pass, 40 de euro Camping Access.

Camping la Electric Castel 2023

Organizatorii au transmis că există mai multe opțiuni de camping în incinta festivalului, notează infomusic.ro.

– Car Camping, la prețul de 20 de euro + taxe pe noapte. Acest bilet te lasă să îți parchezi mașina, montezi cortul și să adaugi alte lucruri necesare șederii tale într-un perimetru de 3×8 metri.

Maximum 5 persoane într-o mașină. Necesar: Abonament + Camping *accesul în camping este necesar pentru fiecare persoană din mașină *structura poate fi cumpărată doar pentru 5 zile

– RV Camping, la prețul de 50 de euro + taxe pe noapte. Biletul RV îți permite să parchezi într-o zonă dedicată din EC Village. Sunt incluse sursă de curent (10Ah), sursă de apă (vei avea nevoie de furtun), zonă de deversare a apei menajere și un punct de evacuare chimică a toaletei. Necesar: Abonament + Camping *accesul în camping este necesar pentru fiecare persoană din mașină *structura poate fi cumpărată doar pentru 5 zile.

