În vârstă de 43 de ani, Anca Serea e căsătorită cu cântărețul Adrian Sînă alături de care are patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Din relația cu Filip Poplingher, fosta prezentatoare TV mai are un băiat, pe Filip, dar și o fată, pe Sarah.

De câțiva ani, Anca Serea a renunțat la cariera ei în televiziune, unde prezenta știrile, acum se dedică familiei sale. Într-un interviu pentru Unica, vedeta a spus cum arată o zi normală din viața ei, ca mamă a șase copii. „E o zi foarte plină, nu ne plictisim niciodată. Mă trezesc în jurul orei 7.00, mă culc pe la 12.30 – 1.00 cu puțin noroc.

De ce Leah nu merge la grădiniță

Pregătim copiii pentru școală, le dau o mică gustare, fac 4 drumuri până la școală dus și întors în prima parte a zilei. Sunt aproape, dar nu merg pe jos, din păcate, pentru că am eu grijă să îi las să se relaxeze, tot timpul suntem pe ultima sută de metri așa. După ora 10.00 -10.30 rămân și eu singură, doar cu Leah și încep să am activități legate de casă, activități legate de mine, gătesc, etc”, a spus Anca Serea, după care și-a lăudat fiica cea mică.

Leah are patru ani și câteva luni și învață acasă, după ce părinții au retras-o de la grădiniță. „Nu merge la grădiniță deocamdată, are 4 ani și ceva, a mers. Este o opțiune personală deocamdată, se pregătește acasă, are o profesoară, are o educatoare, are clubul de dans, deocamdată nu merge în comunitate”, a mai zis vedeta, după care și-a explicat decizia de a nu-și duce încă fetița la grădiniță.

Recomandări Din biroul de presă al BOR, un preot a fost angajat fără concurs, „la solicitare personală”, la Spitalul „Obregia”. Managerul Țîbîrnă: „Arhiepiscopia face numirile” | EXCLUSIV

„Este un copil foarte independent, foarte inteligent, are 4 ani și jumătate, recunoaște toate literele, toate cifrele”

„Consider că niciun copil nu este suficient de pregătit să fie despărțit de mama lui în primul rând și cred că de aceea îi facem ca să petrecem mai mult timp cu ei. Adică dacă nu ai cu cine să-l lași acasă, da, e clar că este o soluție bună creșă. Am încercat, Leah a mers vreo jumătate de an, dar nu, consider că ei îi este mai bine acasă, lângă mine”.

Chiar dacă Leah a rămas acasă, micuța învață cu o profesoară, știe deja cifrele, literele și vorbește și foarte bine în limba engleză. „Leah este un copil foarte independent, foarte inteligent, are 4 ani și jumătate, recunoaște toate literele, toate cifrele, aproape că a început să citească, are niște progrese semnificative, dar ea vorbește limba engleză mai mult și mai puțin română. Comunică mai mult în engleză și i-a fost greu să zicem așa să se înțeleagă cu copiii de vârsta ei, care vorbeau românește”, a mai declarat Anca Serea pentru unica.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Cum se folosea Securitatea de copii pentru a controla sistemul de învățământ. Fenomenul elevilor informatori din România comunistă

De ceva vreme, Anca Serea nu mai are șase copii în casă, fiul ei cel mare e la facultate și locuiește singur într-un apartament din București. O perioadă el a făcut facultate în străinătate, însă a renunțat și a revenit în România.

Urmărește-ne pe Google News