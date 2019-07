De Andrei Crăițoiu,

Kira a primit un rol principal în pelicula „Între chin şi amin”, un film tulburător despre ceea ce a însemnat Experimentul Piteşti. Lansarea va avea loc la București, la Cinema PRO.

Este vorba de un film regizat de Toma Enache şi care prezintă povestea unui tânăr compozitor, Tase Caraman, care ajunge la „reeducare” în închisoarea Piteşti. Acesta reuşeşte, cu ajutorul credinţei, să supravieţuiască torturilor cumplite şi să scape cu viaţă. „Între chin şi amin” este un film clasic, care aduce în fața spectatorilor o poveste tulburătoare de viață, petrecută într-una din cele mai crunte perioade din istoria modernă: reeducarea din pușcăriile comuniste.

„Pelicula are la bază întâmplări reale care m-au marcat puternic atunci când le-am aflat, indiferent că s-au întâmplat în închisoarea din Sighet, în cea din Piteşti sau în altă parte. Discuțiile pe care le-am avut cu câțiva supravieţuitori m-au ajutat să înţeleg şi mai bine evenimentele din acea perioadă. Biografiile personajelor principale înglobează lucruri teribile, trăite de mii de deținuți politici din perioada comunistă, însă conțin şi esenţa unor caractere unice şi extrem de puternice”

Enache a mai regizat în 2013 primul film artistic din istorie vorbit în aromână „Nu sunt faimos, dar sunt aromân”, urmat în 2015 de documentarul „Armânii, de la faimoșii Manakia la Nu sunt faimos”, ambele premiate la festivaluri din Europa. După premiera de la Cinema PRO echipa din filmul „Între chin şi amin” va porni într-o caravană în țară cu opriri la Timișoara, Sighet, Baia Mare, Constanța, Pitești, Tulcea și Reșița.

„Am considerat că a venit momentul ca realitatea brutală a Fenomenului Pitești, despre care nu s-a putut vorbi timp de zeci de ani și care a adus suferințe inimaginabile unui număr semnificativ de oameni, să fie spusă în sfârșit cu voce tare, printr-un film artistic. Așa se face că am decis să investesc toată energia și economiile mele în acest film”, a mai declarat Enache, despre filmul care are lansarea pe 1 octombrie.

Kira Hagi are un rol principal în acest film!

„Am avut ocazia să fac parte dintr-un proiect datorită căruia simt că am crescut brusc cu 20 ani. Este vorba despre un film care are ca temă experimentul de la Pitești, unde s-au întâmplat lucruri atât de cumplite. Abia acum am înțeles dimensiunea acelei tragedii”

Kira Hagi