Echipa Faimoșilor a reușit să se impună cu scorul de 10 la 8, la finalul unui meci plin de tensiune, cu răsturnări de situație, nervi și momente dificile pentru concurenți. Costin Gheorghe, unul dintre cei mai buni atleți din echipa roșie, a suferit o accidentare în timpul cursei, dar a continuat într-un picior, până la finalul cursei, împotriva lui Cosmin Marin, războinicul aducând, în cele din urma, punct echipei albastre.

„Nu știu cât de gravă e accidentarea, urmează să constate medicul. Mi-a rămas adidasul în acea cusca și, când am aterizat descult, mi-a glezna. Inițial, am vrut să mă opresc, pentru o secunda, dar adrenalina din corp si gândul de a termina m-au îndemnat să continui, dar poate că ar fi trebuit să mă opresc. Am aruncat foarte prost și echipa era sa piardă din cauza mea. Le felicit pe fetele noastre”, a declarat Costin, la finalul meciului.

Concurenții de la Exatlon își țin tot mai greu nervii în frâu. Nervos din cale afară că a pierdut un punct pe care-l considera ca și câștigat, Andrei Botoacă, zis Giubi, și-a ieșit din minți.

