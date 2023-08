Zilele trecute, Claudia Pătrășcanu spunea că familia lui Gabi Bădălău a dat-o în judecată și o acuză că ar fi pus microfoane în lucrurile copiilor. Omul de afaceri a intrat în direct, în emisiunea prezentată de Dan Capatos la Antena Stars, unde a vorbit despre neînțelegerile cu fosta sa soție.

În urmă cu ceva timp, Claudia Pătrășcanu ar fi făcut publice niște înregistrări din casa familiei Bădălău care au ajuns în presă.

„Ca să fac un scurt rezumat, acum vreo doi ani de zile Claudia a postat aceste înregistrări din casa părinților mei, unde erau discuții private, între mama, tata și sora mea. Cu aceste informații le-a spus domnilor de la poliție care au făcut și o anchetă. Nu știu să spun mai multe date, din momentul în care Claudia mi-a dat aceea citație că e suspect pentru articolul 26, au chemat-o domnii de la poliție”, a declarat Gabi Bădălău pentru „Xtra Night Show”, potrivit spynews.ro.

„M-am trezit și cu Protecția Copilului la ușă pentru rele tratamente copiilor din partea părinților mei”

De asemenea, omul de afaceri declară că el nu a găsit niciodată microfoane în lucrurile băieților lui. Gabi Bădălău susține că recent s-a trezit și cu Protecția Copilului la ușă.

„Nu am găsit niciodată (n.r. – microfoane în jucăriile sau hainele copiilor), dar ce au făcut părinții mei e un lucru pertinent. Eu nu aveam drept să fac plângere, pentru că nu stau în casă. Zilele trecute m-am trezit și cu Protecția Copilului la ușă pentru rele tratamente copiilor din partea părinților mei și oamenii ăia să controleze prin casă să nu găsească bâte cu care să batem copiii… adică îți dai seama unde s-a ajuns”, a mai spus omul de afaceri.

Gabi Bădălău spune că nu are de gând să îi facă niciun rău Claudiei Pătrășcanu, pentru că își dorește ca băieții săi să crească în liniște. El a precizat că nu are nimic cu fosta lui soție și nu înțelege de ce ea caută încontinuu scandal.

„Este alt proces inventat ca să mi se facă alt rău!”

Pe de altă parte, Claudia Pătrășcanu susține că familia lui Gabi Bădălău încearcă să-i facă rău. Cântăreața este de părere că fostul ei soț încearcă să o ruineze financiar

„Este alt proces inventat ca să mi se facă alt rău! Doar pentru a fi ruinată financiar, pentru a mi se deranja echilibrul și creșterea copiilor. Consider că tot ce mi se face le primesc, așa… Poate că îmi este dat să le primesc. Sunt acuzații foarte grave. Ce pot să spun? În momentul în care îți vine o citație de la criminalistică acasă, am crezut că este o greșeală. Că sunt speriată, este puțin spus. M-am gândit: «Băi, este o greșeală! Ce s-a întâmplat! De la cine e?». La Secția de Poliție am aflat despre ce este vorba. Eu nu am șantajat pe nimeni cu nimic. Gabi rămâne tatăl copiilor mei, bunicii rămân bunicii copiilor mei. Le voi duce așa cum mi-ai fost date”, a declarat Claudia Patrășcanu, în exclusivitate, în urmă cu puțin timp, pentru Antena Stars.

