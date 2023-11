Copilăria Gabrielei Cristea a însemnat muncă, pentru că la doar 10 ani s-a apucat de balet și nu s-a mai oprit decât după alți zece ani. Gabriela Cristea a studiat la Liceul Dinu Lipatti, dar a ales să se lanseze în showbiz, pentru că ea considera că „în România nu poţi trăi, deocamdată, din dans”. „S-a ales cu un trup frumos și o prezență distinsă”, prin aceste rânduri era prezentată Gabriela Cristea în pictorialul Playboy, realizat în anul 2000, pe când bruneta nu reușise încă să-şi facă un nume în showbiz.

Pictorialul a fost realizat la malul mării și este considerat unul dintre cele mai dezinhibate și excitante materiale dintr-o revistă de gen realizat până la vremea respectivă în România. Brunetă, cu ochii verzi, slăbuță și dornică de afirmare, Gabi Cristea apare în câteva instantanee nu doar cu sânii, ci și cu părţile intime la vedere.

Invitată acum la podcastul lui Cătălin Măruță, Gabriela Cristea nu regretă alegerea pe care a făcut-o la vremea respectivă. În urmă cu mai mulți ani, Paula Crăciunescu, femeia care era știută drept mama vedetei, a dezvăluit că aceasta a acceptat să facă acest pictorial pentru că nu avea bani.

„Mi-au dat lacrimile. Da, îmi aduc aminte momentul, un moment ca oricare altul, adică nu-ți închipui că e o chestie wow.

Eu am luat toate lucrurile astea firești. Sună a lipsă de modestie sau cum? Una dintre poze a fost chiar premiată în America la Playboy America. Nu-mi mai aduc aminte exact (n.r. – cu cât a fost plătită), dar bine, binișor”, a spus Gabriela Cristea în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”.

Gabriela Cristea, relație tensionată cu părinții

Cătălin Măruță a fost curios să afle ce a spus familia ei despre pictorialul pe care l-a avut în Playboy, însă Gabriela Cristea a mărturisit că nu le-a cerut părerea, pentru că nu au avut o relație bună. Prezentatoarea nu a fost prezentă la înmormântarea mamei sale.

„Nu a fost relație aproape niciodată, pentru că ei și-au dorit altceva, eu mi-am dorit altceva și, la un moment dat, conflictul a fost atât de mare încât am hotărât ca fiecare să o luăm pe drumul pe care simțim că trebuie să-l luăm. S-a rupt relația după ce am făcut eu 18 ani și am hotărât să-mi iau viața în mâini și să încep să-mi fac o carieră și să fac ceea ce îmi doresc. Doar tata mai trăiește. Nu mai păstrez legătura cu el deloc. Mama, din păcate, nu mai este. Probabil că niciodată nu te împaci cu gândurile, eu nu sunt împăcată, dar nici nu pot să spun că aș fi putut să fac altceva. Consideră că, la momentul la care am vrut să fac niște lucruri, le-am făcut. Știi, când o să ajungem acolo, în fața Bărbosului, și o să ne întâlnim cu el față în față, o să dăm cu subsemnatul.

„Eu voiam să fac televiziune, ei nu erau de acord”

Nu aveam voie să fac nimic, erau foarte stricți și orice le-aș fi propus… poate și că era perioada aceea imediat după Revoluție, în care libertatea era prost înțeleasă, copiii se pierdeau foarte ușor pe drum, numai că nu a fost cazul meu, că nu voiam să mă pierd nicăieri pe drum, eu doar voiam să fac televiziune, ei nu erau de acord. Îți povesteam momentul meu cu Horia Brenciu, primul moment al meu, am venit acasă și am spus ce mi s-a întâmplat, o să prezint Eurovisionul, eu foarte încântată și mi s-a spus «Nu». Atunci am sărit pe geam și m-am dus să-l prezint, pentru că eu voiam să fac asta și pentru că nu erau multe intrările la momentul acela. Dacă pierdeai trenul, pierdeai trenul și mai venea peste 5 ani, habar n-am, iar eu nu aveam 5 ani să pierd sau, cel puțin, eu așa consideram la momentul respectiv, că nu-i am”, a mai spus Gabriela Cristea.