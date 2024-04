Pe rețelele de socializare, Gabriela Cristea a dezvăluit recent că fiica ei cea mică, Iris, a trecut printr-un abuz emoțional la grădiniță, după ce o educatoare a avut un comportament greșit față de fetiță. Prezentatoarea de la Antena Stars a povestit ce măsuri a luat împreună cu Tavi Clonda, după ce a aflat de cele întâmplate.

„Eu, trebuie să recunosc, am trecut printr-un moment emoțional foarte grav cu Iris. Nu am vorbit niciodată despre chestia asta. Iris a fost supusă unui abuz emoțional, ca să zic așa, din partea unei educatoare, care n-a înțeles că educația unui copil se face cu vorbă bună. Educația unui copil este cel mai încăpățânat copil, dar și cel mai înțelegător în momentul în care vorbești cu ea ca de la egal la egal și îi explici lucruri.

Mușcatul este o formă prin care copiii se exprimă în momentul în care nu știu să spună cu subiect și predicat anumite lucruri sau să ceară, ori au niște sentimente pe care nu pot să le exprime altfel și făcea asta și după ce depășise vârsta de 3 ani și a făcut până la un moment dat și a fost pedepsită de către educatoare, a strâns-o de mână și a certat-o. Mă rog, îl mușcase foarte tare pe un băiețel. Mai mult decât atât, mama acelui băiețel a considerat de cuviință că ar trebui să vină și să o apostrofeze pe fiica mea în condițiile în care ea nu era de față cu niciun pedagog sau tutore de drept”, și-a început mesajul Gabriela Cristea.

„Nu știam de ce un copil care cânta, dansa, era vesel, devenise introvertit”

Și a continuat: „A fost un episod foarte greu pentru noi de gestionat. Acum mai puțin de un an s-a întâmplat, trei ani și puțin avea, atunci am zis că mut munții, nu știam de ce un copil care cânta, dansa, era vesel, devenise introvertit. Am crezut că am greșit noi. Nici măcar nu a îndrăznit să ne zică nouă, pentru că noi discutam cu așa numitul pedagog și probabil credea că suntem într-o cârdășie și nici față de noi nu a reușit să se deschidă”.

„Ea mușca niște copii, ea nici nu vorbea cum trebuie și arăta o frustrare”

La podcastul lui Damian Drăghici, Gabriela Cristea a povestit puțin și despre episodul în care una dintre fiicele sale a avut parte de bullying, însă nu a dat foarte multe detalii la vremea respectivă.

„Noi am avut de un incident cu cea mică. A avut parte de bullying. Era foarte mică, am scos-o imediat din mediul respectiv, ea și-a revenit foarte ușor și n-a avut nevoie de recuperare pentru că noi i-am oferit toată dragostea și a înțeles că atunci când are o problemă trebuie să vină la noi. Nici 3 ani nu cred că avea.

Ea mușca niște copii, ea nici nu vorbea cum trebuie și arăta o frustrare, practic că i-a luat cineva jucăria sau că îi facea cineva ceva, dar am descoperit că lucrurile erau chiar invers și nu avea curajul să meargă la persoana respectivă, o educatoare în cazul ăsta, că nu mergi la ea, te răzbuni pe cel de lângă”, au dezvăluit Gabriela Cristea și Tavi Clonda.

„Din păcate, bullyingul e prezent destul de mult și nu doar din partea copiilor, ci și a adulților”

Prezentatoarea a reușit să afle ce se întâmpla cu fetița ei, după ce micuța s-a destăinuit unei vecine. Ulterior, Gabriela Cristea a știut cum să rezolve situația.

„Am încercat să descopăr și, din fericire, avem o vecină și ei i s-a destăinuit. De acolo, lucrurile au fost simple, eu am știut ce să o întreb ca ea să se deschidă. Am tăiat instantaneu întâlnirile dintre ea și persoana respectivă și lucrurile s-au rezolvat, inclusiv partea de mușcături.(…)

E foarte greu să descoperi că copilul tău a avut parte de astfel de situații. Din păcate, bullyingul e prezent destul de mult și nu doar din partea copiilor, ci și a adulților.”

