Romanița Iovan, cunoscuta creatoare de modă, a vorbit deschis despre un eveniment tragic care a marcat profund viața sa. În anul 2005, la doar o zi după ziua sa de naștere, a avut loc un incident tragic în locuința din cartierul Primăverii din București, unde Romanița și soțul ei, Adrian Iovan, locuiau.

Potrivit relatărilor, un hoț a pătruns în locuința lor, iar Adrian Iovan, regretatul pilot, a fost nevoit să reacționeze. În urma evenimentului, hoțul a fost ucis. La acea vreme, au apărut numeroase speculații și teorii legate de incident, care au afectat profund viața și reputația Romaniței Iovan. Mai mult, drama a dus la pierderea unei sarcini, intensificând suferința cuplului.

La aproape două decenii de la tragedie, Romanița Iovan a ales să refacă firul evenimentelor, aducând clarificări asupra a ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în acea zi fatală. Potrivit mărturiei ei, regretatul Adrian Iovan nu a tras intenționat în bărbatul care a pătruns în locuința lor. Ea a afirmat că arma pe care fostul ei soț a folosit-o s-a descărcat accidental.

„A fost primul caz de legitimă apărare. Noi eram împreună în dormitorul nostru, dormeam liniștiți, în 2005. Doamne-Doamne mi-a deschis ochii. În 2006, la un an, s-a născut Albert. 2005, ziua mea, pe 3 octombrie, aflu că sunt însărcinată, bucurie maximă. Pe fondul ăsta, 3 octombrie, a doua zi, noaptea dinspre 4 spre 5 octombrie, la ora 3, la etajul 2, te trezești și în dreptul ușii cu mâna pe clanță vezi o siluetă. Eu am casa foarte vitrată. Noaptea intră lumina de la lună. M-am trezit când era în prag. L-am trezit pe Adrian. S-a sculat din pat, ăsta a luat-o la fugă. Toată povestea, a greșit pontul. Mai era unul. A doua zi am aflat că pe echipamentul de aer condiționat erau urme.

„Adrian a ieșit din curte și i-a dat cu pușca în cap. El nu a tras, s-a descărcat accidental”

Adrian s-a dus după ăla. A intrat prin subsol printr-un geam deschis. A luat-o pe scări până la etajul 2. A apucat să fure ce a găsit. Sigur a intrat din greșeală la noi. Nimeni n-a pus pe tapet lucrurile astea. A alergat, a intrat în bucătărie, s-a aruncat pe geam de la etajul 1 până jos. Adrian s-a dus să vadă, a luat pușca. Omul a fost bărbat. E o scară care urcă din curtea exterioară peste garaj. Omul era matol. S-a prins de țeava de gaz. Adrian a ieșit din curte și i-a dat cu pușca în cap. El nu a tras, s-a descărcat accidental”, a povestit Romanița Iovan la podcastul lui Cătălin Măruță.

„Nu știu dacă am pierdut sarcina pentru că a intrat hoțul în casă sau pentru trauma pe care am parcurs-o în continuare”

În urma acestui incident, Romanița Iovan a suferit foarte mult și a pierdut sarcina. Creatoarea de modă nu avea voie să vorbească deloc despre această situație, iar ulterior ea a scos o carte cu titlul „Cuvântul care ucide”.

„Ideea este că în momentul în care a sunat la 112 a venit șeful Poliției, șeful de Arme și Muniții, Procurorul șef. Norocul, a fost un noroc într-adevăr, chestia cu legitima apărare este primul caz care se studiază și la Facultatea de Drept. Nimeni nu e fericit cu o astfel de situație. Mie de teamă, de stres, am intrat într-o perioadă în care n-am vrut să mă mai întâlnesc nici cu prietenele mele.

Noi nu aveam voie să ne ducem nici la televizor, pentru că așa a zis procurorul. Tata a venit la mine cu 100 de publicații în care am fost pe prima pagină. Nu știu dacă am pierdut sarcina pentru că a intrat hoțul în casă sau pentru trauma pe care am parcurs-o în continuare aruncând în mine cu noroi. Așa a fost să fie, vorba lui Albert, că dacă nu era hoțul, nu era el. În februarie am rămas însărcinată”, și-a amintit Romanița Iovan.

