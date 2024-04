Andreea Marin, una dintre cele mai iubite personalități din showbizul românesc, a uimit pe toată lumea cu transformarea sa impresionantă. Vedeta a slăbit nu mai puțin de 20 de kilograme și poartă acum cu trei măsuri mai puțin decât înainte. Rezultatul? Ea a ajuns la silueta din perioada liceului, o realizare remarcabilă pentru orice persoană ambițioasă.

Această transformare spectaculoasă nu numai că a adus beneficii fizice, ci și emoționale pentru Andreea Marin, care acum se simte eliberată și fericită, fără nicio restricție alimentară. Fosta prezentatoare TV a apelat la ajutorul unui nutriționist pentru a scăpa de kilogramele în plus, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

„Am învățat să mănânc într-un anume fel în care nutriționistul mi-a spus că voi fi într-o formă bună dacă respect aceste mici reguli. Și nici măcar nu este greu de respectat. Am slăbit pe parcursul unui an și jumătate. Sigur că pe parcursul acestei perioade au existat restricții, dar acum nu mai am nicio restricție”, a declarat Andreea Marin, pentru viva.ro.

Și a continuat: „Înainte purtam la haine mărimea 44-46, iar acum am ajuns la măsurile 38-40, în funcție de croiala vestimentațiilor. Am slăbit trei numere”.

Recomandări „Dacă nu câştigăm acest război, va avea loc un nou Holocaust”, susține armata israeliană. Avertismentul lui Netanyahu, după 6 luni de conflict

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Transformarea Andreei Marin a fost atât de spectaculoasă, încât la un eveniment recent, desfășurat la un hotel celebru, vedeta a trebuit să facă o improvizare ingenioasă. Purta un sacou cu trei mărimi mai mari, deoarece hainele sale actuale nu îi mai veneau. Cu toate acestea, dornică să poarte acea piesă vestimentară, ea a legat sacoul la mijloc cu o curea, demonstrând că stilul și încrederea în sine nu au legătură cu mărimea hainelor.

„Ca să fiu sinceră, acest sacou pe care îl port acum pe mine cu această curea îl port așa pentru că este foarte larg. Se și observă, de altfel, acest lucru”, a mai spus Andreea Marin.

„Violetei îi vin acum hainele mele din liceu și e plăcut să vezi asta. Îmi place că am ajuns la greutatea de odinioară”

Dar surprizele nu se opresc aici. Andreea Marin, în vârstă de 49 de ani, împrumută acum hainele fiicei sale, Violeta. Vedeta a dezvăluit că are o relație extraordinară cu fiica sa, de 16 ani și jumătate, și că se simt ca două surori mai degrabă decât mamă și fiică. Împreună, ele își împărtășesc gândurile și, evident, garderoba.

Recomandări România se deșertifică. „În 20 de ani vom avea o climă foarte similară cu cea a Greciei”, avertizează ministrul Mediului

„Suntem fete, ne place schimbul de haine. Facem schimb de haine, dar și de impresii, ca fetele. Violetei îi vin acum hainele mele din liceu și e plăcut să vezi asta. Îmi place că am ajuns la greutatea de odinioară”, a dezvăluit Andreea Marin.

Andreea Marin nu vrea să slăbească mai mult

Andreea Marin, în vârstă de 49 de ani, a slăbit 20 de kilograme și a mărturisit că nu a luat această decizie pentru siluetă, ci din cauza unei probleme de sănătate, fără să fie influențată de vreun comentariu negativ.

Vedeta nu putea să respire bine și se confrunta cu atacuri de panică și alte complicații. În prezent, aceasta a ajuns la greutatea pe care o avea în liceu.

„Nici gând, eu nu sunt atât de ușor influențabilă! (n.r. – nu a slăbit din cauza comentariilor negative) Și apoi, eu nu am slăbit de dragul siluetei, ci pentru o problemă de sănătate pe care am avut-o. E cu totul altceva! Am ajuns la medic, medicul mi-a spus că acesta este corpul meu, duce până într-un punct și de acolo orice kilogram în plus creează probleme de sănătate.

Nu puteam respira bine, aveam o anxietate care venea din acest lucru, atacuri de panică și alte complicații! Lucrurile nu țin de aspectul fizic, ci pur și simplu de probleme care sunt mult mai serioase! L-am ascultat pe medic și așa am și cunoscut-o, ulterior, pe Carmen și am ajuns pe mâinile ei! Nu am renunțat la nimic! (n.r. – mănâncă orice). Am renunțat un timp doar, până am slăbit!

Recomandări Volodimir Zelenski: Ucraina va pierde războiul fără ajutorul american blocat în Congres, iar Rusia va ataca alte state

Eu am pierdut deja 20 de kilograme și nu am de gând să mai continui! Am acum greutatea din liceu și mi se pare nesănătos să merg mai departe. Am oprit procesul de slăbire și am învățat niște reguli bune! Cu această ocazie, îmi propun să păstrez pentru tot restul vieții mele un stil de viață sănătos!

Dacă tot am trecut prin acest proces, am înțeles ce este bine, ce nu este bine, ce îmi place, ce mi se potrivește și ce nu! Încerc să respect aceste principii”, a spus Andreea Marin pentru EGO.

Urmărește-ne pe Google News