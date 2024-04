Invitat la podcastul lui Nasrin Ameri, Mihai Mitoșeru a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu Oana Zăvoranu în urmă cu mai bine de 20 de ani. Cei doi au format un cuplu controversat, iar relația lor s-a terminat din cauza personalităților lor puternice. Prezentatorul TV susține că nu ar fi rezistat o relație cu actrița, pentru că amândoi sunt vulcanici.

„N-am putut să rămânem împreună pentru că amândoi suntem puternici și ne-am fi călcat pe coadă”

Cu toate acestea, Mihai Mitoșeru are numai cuvinte de laudă la adresa Oanei Zăvoranu, fosta sa iubită. La un moment dat, actrița declara că s-a cuplat cu Pepe pentru a-l face gelos pe Mihai.

„Din păcate, ea știe și eu știu că n-am putut să rămânem împreună pentru că amândoi suntem puternici și ne-am fi călcat pe coadă. N-are rost… Oana e o fată mișto și o să rămână tot timpul în sufletul meu. Suntem la fel. Ne rupeam capetele reciproc, aici era nasol. Păcat. Prieteni pe viață”, a povestit Mihai Mitoșeru în cadrul podcastului Ameritat cu Nasrin.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Recomandări Palmă pentru Coaliție. Două deputate ale Puterii vor ca partidele să fie arse la buzunar dacă o treime dintre aleși nu sunt femei în urma alegerilor

După despărțire, cei doi au rămas în relații bune și de fiecare dată când se întâlnesc vorbesc și își amintesc de vremurile în care erau împreună. Mihai Mitoșeru l-a cunoscut și pe Alex Ashraf, soțul Oanei Zăvoranu, și are o părere bună despre el.

„Acum un an și acum doi ani am fost la o aniversare și au pus melodia «Ochii tăi». A venit Oana și a zis asta e piesa noastră. Și am dansat. Omul super ok, nu era cazul, nu aveam nicio treabă. Dar a înțeles și omul și sper să rămână cu el pentru că e un băiat foarte bun. Iar cu Oana Zăvoranu, prieteni pe viață”, a continuat Mihai Mitoșeru.

„Eu cu Oana m-am cunoscut acum 20 și ceva de ani”

Prezentatorul a povestit pentru sursa mai sus-menționată că a cunoscut-o pe actriță în urmă cu 20 de ani prin intermediul lui Andrei Duban.

„Eu cu Oana m-am cunoscut acum 20 și ceva de ani. Făcea o emisiune, dar nu mai știu acum câți ani, iar eu prezentam cu Duban un fel de Stand-Up comedy, dar noi știam că facem Stand-Up Comedy, făceam o improvizație într-un club, foarte mișto. Și Duban a zis «am o prietenă, Oana Zăvoranu», și am zis «bine, hai, să vină». Și m-am împrietenit cu Oana, o fată foarte mișto și a rămas între noi doi. Și o iubesc pe Oana și acum. Oana, distracție, carismatică, frumoasă, deșteaptă, tot ce vrei. Nu (nr. că nu îi era frică de ea)”, a spus Mihai Mitoșeru.

Recomandări O masă de aer rece ajunge în România. Șefa ANM anunță când se schimbă vremea: temperaturile scad accentuat

Deși nu îi mai leagă nimic sentimental, prezentatorul de televiziune o păstrează în suflet pe Oana Zăvoranu, femeia care i-a fost iubită în urmă cu mai bine de 20 de ani. În urmă cu câțiva ani, Mihai Mitoșeru a divorțat de Noemi și a suferit enorm.

Urmărește-ne pe Google News