Este zi de sărbătoare în familia Laufer. Gemenii Nathaniel și Davina au împlinit 1 an, iar părinții lor sunt mai fericiți ca niciodată de când aceștia au apărut în viața lor. Pe Instagram, soțul Alinei Laufer a postat o fotografie cu gemenii, dar și un mesaj emoționant cu ocazia zilei lor de naștere.

„La mulți ani, Nathaniel și Davina! ❤️ Azi este prima voastră zi de naștere. Tati vă iubește și va fi mereu alături de voi. Doamne, ție îți mulțumesc zilnic pentru binecuvântarea pe care ai adus-o familiei noastre”, este mesajul postat de Ilan Laufer pe una dintre rețelele de socializare.

Fosta soția a lui Jorge era însărcinată în aproape 30 de săptămâni când a fost internată la Maternitatea Giulești. Alina Laufer a născut pe 15 februarie 2021, deși trebuia să nască în luna aprilie.

Aceasta s-a internat la Maternitate după ce a suferit complicații în timpul sarcinii. „Mi s-au rupt membranele, s-au fisurat, am ajuns la spital (n.r. luni, 8 februarie 2021). Am sunat doctorul, i-am explicat ce s-a întâmplat, mi-a zis să stau în pat, dar având în vedere că peste weekend nu m-am simțit senzațional, Ilan a sunat la spital și am venit aici, la Giulești!”, a declarat Alina Laufer anul trecut pentru Click!.

Soția lui Ilan Laufer a fost nevoită să stea o lungă perioadă în spital alături de gemenii săi. Abia în primăvară au reușit să fie externați, iar Nathaniel și Davina s-au dezvoltat foarte bine. De curând, Alina Laufer și Ilan au luat decizia să-i ducă pe micuți la creșă, chiar dacă sunt încă foarte mici.



