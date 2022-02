În urmă cu aproape un an, Alina Laufer aducea pe lume gemenii, prematur. După o perioadă lungă de stat în spital, aceasta a ajuns cu micuții acasă, iar de atunci a fost numai lângă ei. Soția lui Ilan Laufer a luat recent decizia de a-i duce pe cei mici, Davina și Nathaniel, la creșă.

Invitată în emisiunea moderată de Teo Trandafir la Kanal D, vedeta a mărturisit că programul micuților s-a schimbat acum, iar ea reușește să aibă mai mult timp pentru ea. Alina Laufer este bucuroasă că gemenii s-au integrat repede și că au început să mănânce singuri. Educatoarea păstrează tot timpul legătura cu ea.

„De când cu creșa au început să doarmă mai bine. Chiar suntem pe drumul cel bun și sunt foarte fericită cu decizia pe care am luat-o. Cei mici au un program foarte frumos. Pe vremea noastră nu ne dădeau mamele la creșă? Începeau femeile serviciul de la 4 luni. Nici eu nu am fost la creșă, nici la grădiniță”, a spus Alina Laufer.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Micuții nu au plâns după mama lor, ba chiar au fost foarte cuminți. Soția lui Ilan Laufer are un program foarte bine organizat, astfel că în fiecare dimineață îi duce pe Davina și Nathaniel la creșă. Ea nu se teme dacă gemenii s-ar putea îmbolnăvi, având deja experiență cu fata cea mare, Karina.

„Cu cei doi prințișori am adoptat altă strategie. Îi trezesc la 7, îi pun pe oliță, la 8.15 sunt la creșă și au acolo un program fantastic. Cântă, îi scot afară. Prima zi am stat cu ei, iar a doua zi educatoarea mi-a zis să stau 15 minute și să ies. Eu produc numai copii independenți, care nu plâng după mami. M-a sunat educatoarea și m-a întrebat când vreau să vin să-i iau. Am zburat până la creșă. Ei mâncau numai de la mine din mână, mâncare pasată. Au mâncat bucăți și nu s-au înecat. Nu te mai saturi de ei dacă îi vezi. După Ilan plâng foarte mult. Nu, nu sunt geloasă, pentru că e tatăl copiilor mei. Dacă ar fi vorba de altă persoană, da.

Am început deja de o săptămână. Nu ne este frică de muci. Am batista bebelușului, ser fiziologic”, a mai declarat Alina Laufer în emisiune.

PARTENERI - GSP.RO Povestea unui străin ajuns în România, la Vaslui. „Dacă vă zic ce-l încurca, nu mă credeți!”

Playtech.ro BOMBĂ! Reghecampf, făcut de râs de amantă. E ireal ce dovezi au fost publicate acum: „Mă pun în genunchi și ...

Observatornews.ro Nou suspect în cazul uciderii actriței Gabriela Dorgai, omorâtă pe malul Someșului în 2014. Un tată violator, bănuit de oribila crimă

HOROSCOP Horoscop 8 februarie 2022. Capricornii sunt dispuși să facă eforturi mari pentru a ajunge la o înțelegere cu cei dragi

Știrileprotv.ro Momentul în care un polițist este bătut de un interlop în fața colegilor lui. VIDEO

Telekomsport Locotenent-colonel al Armatei Române, filmat fără să ştie într-o discuţie secretă! Adevărul despre situaţia tensionată: "Dacă nu vrea să ne ajute, să vedeţi probleme"

PUBLICITATE Tips and tricks pentru un stil de viață sănătos