În vârstă de 28 de ani, George Tănase se gândește să facă un pas important în viața sa. Îndrăgostit până peste cap de iubita lui, Lorena, acesta își dorește să-și unească destinul, cât mai curând, cu aleasa inimii.

„Încă nu sunt căsătorit. Urmează cât de curând, presimt. Am cerut-o vara trecută pe Lorena și uneori, nu știu dacă mi se pare sau dacă-mi face ea vreo farsă, dar parcă aud clopote de nuntă prin casă. Suntem de aproape 5 ani împreună și cred că e momentul pentru următorul pas”, spune George.

Cum a început povestea de dragoste dintre cei doi a dezvăluit chiar prezentatorul de la „Dimineața cu noi”. „Pe viitoarea mea soție mea am cunoscut-o după un spectacol la Iași. A fost în sală și mi-a scris după o glumă pe care tocmai o spusesem pe scenă. Am conversat cu ea puțin, după care am întrerupt brusc dialogul. În nici 2 ore am dat nas în nas într-un club, absolut din întâmplare.

Deși era frig afară și amândoi eram îmbrăcăți sumar, îmi amintesc că ne-am abandonat prietenii cu care ieșisem fiecare, și am stat în aer liber povestind și cunoscându-ne. Și în ziua de azi încă ne povestim lucruri și ne cunoaștem cu aceeași bucurie și entuziasm că-n acea seară geroasă”, a mărturisit George Tănase la Kanal D.

Cine este George Tănase, prezentatorul de la „Dimineața cu noi”

George Tănase s-a născut pe 25 aprilie 1993 în Măcin, Tulcea. El este un actor de comedie, de stand-up și realizator TV. În anul 2012, comediantul a absolvit Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Tulcea, iar doi ani mai târziu, în 2014, George Tănase a absolvit școala de televiziune Intact Media Academy.

Tot în 2014, George Tănase a debutat în televiziune cu emisiunea „Tânăr și nedumerit”, care era difuzată pe ZU TV. În același an, acesta a jucat în schetch-uri în cadrul Observator Special de la Antena 1.

Între anii 2015 și 2016, noul prezentator de la „Dimineața cu noi” a urcat pe scena Teatrului Național „Ion Luca Caragiale” din București. În anul 2016, acesta a intrat în echipa emisiunii „În puii mei” ca actor, unde juca alături de Mihai Bendeac. Pe YouTube, George Tănase încărca filmulețe în care imita mai multe personaje din lumea showbizului.

El a fost concurent la „iUmor”, în anul 2016, și a reușit să ajungă până în finală. Acum, comediantul a renunțat la colaborarea cu Antena 1 și a semnat contractul cu Kanal D, unde prezintă matinalul.

