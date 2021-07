Gestul făcut de Zanni pentru Elena Marin, după 6 luni de conflicte la „Survivor”. „Vreau să o văd fericită”

„Merg la Las Terrenas și trebuie să aleg pe cine vine cu mine. Știu că fiecare dintre ei își dorește să vină.

Sunt imparțial, toți știu că sunt drept și îi iubesc în egală măsură. Sper să nu se supere cei care nu sunt aleși de mine. M-am gândit pe cine aleg dinainte. Nu vreau să fac un club al fetelor sau al băieților.

Aleg o fată și un băiat. O aleg pe Elena, pentru că vreau să-i dau un zâmbet. Vreau să o văd fericită, am avut prea multe conflicte cu ea și nu vreau să am ranchiună în suflet. Și unul dintre băieți nu are cum să fie nici Andrei și nici Marius. Nu pot să-i iau pentru că sunt prieteni”, a transmis Zanni.

„Clar m-a surprins. Sinceră să fiu nu mă așteptam. Sunt uimită, sunt fericită.

Îi mulțumesc lui Zanni. Cred că Survivor ne învață multe lucruri aici și alegerea lui spune multe lucruri despre el. Îi mulțumesc încă o dată”, a spus Elena.

La rândul lui, Albert Oprea a ținut să-i mulțumească Faimosului pentru alegerea sa. „Îi mulțumesc că m-a ales. Mă revanșez în țară cu ceva frumos. Să mergem să ne distrăm”, i-a spus Războinicul.

