12 celebrități din România au lăsat confortul de acasă și au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Reality show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, prezentat de Cabral și Adela Popescu, începe astăzi, 4 septembrie, de la ora 20:00, la PRO TV.

La sosirea în Republica Dominicană, concurenții au fost întâmpinați cu o cină festivă. Pe masă, bucatele pregătite nu vor fi deloc apetisante: frigărui de insecte, ochi de vacă, creier cu mix de gândaci sau tarantulă la grătar. În urma cinei, doi dintre ei vor fi desemnați lideri. „Ne este groază prin ce veți trece!”, le va spune Cabral, în timp ce Adela Popescu îi atenționa: „Cumva trebuie să treceți prin asta împreună sau fiecare pe cont propriu!”.

Încă din primele ediții, Cristi Mitrea și Giani Kiriță au avut un conflict în jungla din Republica Dominicană. Luptătorul de MMA și fostul fotbalist de la Dinamo și-au aruncat cu cuvinte grele, fără să mai țină cont de colegii lor sau de camerele de filmat.

Cristi Mitrea: „Acest Michael Jackson de junglă a considerat că are nevoie de o mini „armată” din asta, în frustrările lui maxime, și a convocat o ședință din asta de bloc”.

Giani Kiriță: „Cristi, tu nu prea vrei să faci parte din grupul nostru și vrem să aflăm problemele tale. Dacă putem să ajutăm sau facem noi ceva greșit. Te descurci de minune. Sincer, cu ce am greșit?”

„Vii ca fătălăul la mine cu mini armata ta de minioni”

Cristi Mitrea: „Știi foarte bine cu ce ai greșit. Comportamentul tău e greșit. Voi vedeți-vă de treabă, că nu suntem la ședință cu părinții, sunteți nebuni la cap? Vii ca fătălăul la mine cu mini armata ta de minioni și vrei răspunsuri.

Cine ești, mă, tu? Nu poți să vii să-mi zici mie «hai, du-te să…», că nu poți, nu îți permit. Nu suntem prieteni, băiatul meu. Vezi tonul!”.

„Frate, aici nu e despre bătaie. Am înțeles, ești bun pe lupte, dar aici e altceva. Hai să ne calmăm puțin! Eu reușesc să fiu calm aici pentru că am un obiectiv. E foarte greu formatul și nu am venit să mă cert”, a încheiat Giani Kiriță, potrivit VIVA!.

