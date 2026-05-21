Un livrator s-a trezit pe aplicație cu o comandă la mâncare de 7.500 de lei

Bucureștiul conduce detașat clasamentul comenzilor, urmat de Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov și Iași, într-o competiție urbană în care confortul și viteza par să fie ingredientele-cheie.

Iar românii nu s-au limitat doar la mesele rapide: o singură comandă plasată prin aplicație a depășit 7.500 de lei, plasată în luna mai. În timp ce un client a umplut coșul de supermarket cu nu mai puțin de 111 produse.

„Vedem o schimbare clară în comportamentul de consum: utilizatorii nu mai folosesc aplicația doar pentru mese rapide, ci și pentru cumpărături de zi cu zi. Un instrument integrat în stilul de viață urban”, transmit reprezentanții companiei.

România, țara burgerilor. Cu o surpriză la Brașov

Statisticile Wolt conturează și o adevărată hartă culinară a României. În topul preferințelor naționale se află burgerii, cu aproximativ 1,5 milioane de produse comandate într-un singur an.

Urmează cartofii prăjiți și sosurile, apoi kebab-ul, shaorma și wraps-urile, în timp ce pizza și ciorbele rămân favorite solide pentru sute de mii de utilizatori.

Burgeri: aproximativ 1,5 milioane de produse

aproximativ 1,5 milioane de produse Cartofi / garnituri / sosuri : aproximativ 1,3 milioane de produse

: aproximativ 1,3 milioane de produse Doner / kebab / wraps / shaorma: aproximativ 850.000 de produse

aproximativ 850.000 de produse Pizza: aproximativ 221.000 de produse

aproximativ 221.000 de produse Supe și ciorbe: aproximativ 150.000 de produse

Vedeta absolută? McPuișor! În București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași, acesta a fost cel mai comandat produs de pe întreaga platformă.

Dar Brașovul a spart tiparele. Aici, burgerii au fost detronați de shaorma mare de pui, devenită liderul preferințelor locale.

Iar Clujul a dus însă pasiunea pentru burgeri la un alt nivel. Orașul a înregistrat peste jumătate de milion de burgeri comandați, aproape dublu față de București, unde comenzile s-au apropiat de 300.000.

De la fast-food la pătrunjel și banane

Creșterea accelerată a comenzilor prin intermediul aplicației nu vine doar din zona restaurantelor.

În ultimul an, românii au început să transforme platforma într-un „magazin de proximitate digital”, folosind serviciul pentru cumpărături rapide și produse de completare.

Apa, laptele, pâinea și bananele au devenit printre cele mai comandate produse din categoria retail, alături de legume proaspete precum roșiile, castraveții și pătrunjelul. În Iași, bananele au depășit chiar și apa în topul preferințelor.

În România, compania finlandeză este prezentă în 34 de orașe și zone limitrofe începând cu mai 2025.