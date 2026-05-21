Săptămâna Bucătăriei Turcești este celebrată anual în perioada 21-27 mai, atât în Turcia, cât și în întreaga lume, sub patronajul primei-doamne a Republicii Turcia, Emine Erdogan.

Ajunsă la cea de-a cincea ediție, Săptămâna Bucătăriei Turcești, evenimentul anual prin care Turcia își celebrează patrimoniul culinar, revine în perioada 21-27 mai 2026 cu o temă care pune în lumină ceea ce oferă cu adevărat sens unui preparat.

„Masa Patrimoniului” are loc între 21 și 27 mai

Intitulată „Masa Patrimoniului”, tema din acest an evidențiază poveștile, amintirile, cultura, tradițiile și moștenirea care se regăsesc într-un patrimoniu culinar comun. Inițiativa îi invită pe iubitorii gastronomiei să își amintească faptul că nu doar aromele unice pe care le savurăm contează, ci și moștenirea comună așezată pe mesele noastre.

Ministerul Culturii și Turismului al Republicii Turcia a anunțat tema oficială a Săptămânii Bucătăriei Turcești 2026: „Masa Patrimoniului” – Bir Sofrada Miras.

Desfășurată în perioada 21-27 mai 2026, săptămâna va fi marcată prin evenimente organizate în Turcia, precum și în cadrul misiunilor diplomatice și centrelor culturale turcești din întreaga lume. Tema din acest an prezintă bucătăria turcească nu doar ca pe o colecție de preparate, ci ca pe un patrimoniu cultural viu și împărtășit, format de-a lungul secolelor prin migrație, ritualuri, efort colectiv și tradiții culinare de durată.

„Masa este cel mai vechi limbaj al comuniunii. Mâncarea unește oamenii dincolo de timp”, transmite mesajul central al temei.

Ce se întâmplă în timpul Săptămânii Bucătăriei Turcești

Conceptul se construiește pe trei direcții principale: dialogul (masa ca spațiu în care epocile și culturile creează împreună sensuri comune), transformarea (memoria culinară transmisă de la o rețetă la alta și de la o generație la alta) și arhiva (bucătăria ca cea mai sigură arhivă a istoriei nescrise, recreată zi de zi pe mesele noastre).

Evenimentele, dedicate degustării patrimoniului viu, vor avea loc atât în Turcia, cât și peste hotare, fiind găzduite de ambasadele și misiunile diplomatice turcești.

Printre activitățile planificate se numără cine la masa comună (evenimente gastronomice organizate în jurul meselor lungi, menite să celebreze bucuria de a fi împreună), colaborări între chefi (cine comune care aduc la aceeași masă chefi turci și omologi internaționali, pentru a încuraja dialogul culinar intercultural), demonstrații tehnice (ateliere practice dedicate metodelor tradiționale, precum întinderea foilor de yufka, gătirea lentă, keşkek, tandir, și prepararea la foc deschis), Arca Aromelor – Lezzet Arșivi (o arhivă culinară vie, sub forma unor bucătării pop-up, care prezintă rețete istorice, ingrediente și tehnici tradiționale, alături de degustări ghidate pentru presă, lideri culturali și publicul pasionat de gastronomie) și arhiva de teren a rețetelor vii (un demers de documentare care evidențiază preparatele influențate de migrație și așezare, reflectând diferențele regionale așa cum se regăsesc ele astăzi).

Preparatele-vedetă ale ediției

Preparatele promovate în acest an pun în valoare atât bogăția culturală, cât și excelența culinară a Turciei.

Keşkek, preparat inclus pe lista UNESCO și realizat prin gătirea lentă a grâului cu carne, simbolizează sărbătoarea împărtășită și efortul colectiv. Baclavaua vorbește despre măiestrie și despre transmiterea tradițiilor de la o generație la alta.

Manti, colțunașii turcești, reflectă teme precum migrația și călătoria. Dolma ilustrează diversitatea unui limbaj culinar comun, în timp ce halvaua simbolizează solidaritatea și memoria.