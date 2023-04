De curând, Ilona Brezoianu s-a mutat într-un nou apartament pe care și l-a cumpărat cu banii pe care i-a strâns în ultimii ani. După ce a investit o sumă colosală în noua locuință, actrița a constatat că nu are apă caldă. A fost nevoită să își încălzească apă în oală și să își facă baie ca pe vremuri.

„După ce mi-am cumpărat apartamentul, am constatat că nu aveam apă caldă, pentru că era defect un robinet și m-am spălat cu apă din aia ca pe timpuri, încălzită la oală. Am făcut haz de treaba asta, că trebuie să mă spăl ca pe vremuri, în condițiile în care am dat o grămadă de bani pe un apartament. Iată, am ajuns să mă spăl la cratiță, ca să zic așa. La oală din aia de ciorbă, pusă în cadă.

Înainte era la lighean, dar, totuși, am făcut mai multe drumuri prin casă și m-am spălat în cadă. Problema era că eu, tot mergând cu câte o oală de apă, se răcise apa. Asta era, de fapt, și problema. Puneai o oală fierbinte și apoi când să te speli iar mai trebuia să pui una. Și să-ți mai zic ceva: era singura mea oală, pentru că eu nu fac ciorbă, singura oală pe care o aveam, și tot așa. A fost un fail total. Asta a fost un pic ciudat, că, totuși, după ce am investit atâția bani, ajung să mă spăl ca pe vremuri”, a povestit Ilona Brezoianu pentru Fanatik.

Deși situația nu a fost deloc una plăcută, actrița s-a amuzat de problema pe care a avut-o. Ea spune că a moștenit simțul umorului de la tatăl ei.

„La noi în casă tot timpul era o atmosferă din asta de veselie, de bucurie. De aceea, în permanență eu tratez toate lucrurile cu umor. Tatăl meu e un tip extrem de ironic. De asta și eu tot timpul tratez lucrurile care mi se întâmplă cu ironie.

Râd de ele, exact cum ai spus și tu, fac haz de necaz. Asta am învățat de la tatăl meu. El, de cele mai multe ori prefera să facă lucrul ăsta și să detensioneze atmosfera în casă când erau probleme.”

Ilona Brezoianu și-a amenajat locuința după bunul său plac și nu a apelat la designer. „N-am avut designer că am făcut după capu meu. Cele mai scumpe au fost canapeaua, patu și salteaua, das cele mai șmechere!”

Ce face Ilona Brezoianu cu salariul de la Antena 1

Ilona Brezoianu a recunoscut că îi place să facă multe cumpărături, astfel că de multe ori uită să se mai oprească. Vedeta de la Antena 1 și-a angajat acum stilist personal, care se ocupă în detaliu de aparițiile sale.

„Din păcate da, și cheltui mai ales pe haine. Și o să mai renunț un pic la obiceiul ăsta, pentru că, mai nou, se ocupă Anda Crăpătureanu de mine, care din nimic îți face niște ținute. Și atunci încep să refolosesc din hainele pe care le uitasem de mult și pe care am început să le reintegrez în garderobă, tocmai ca să nu mai investesc foarte mult în aspectul ăsta, că este costisitor.”

De asemenea, Ilona recunoaște că există și situații în care cheltuie toți banii pe îmbrăcăminte. „Sunt momente când se duce tot salariul pe haine”, a mărturisit aceasta.

Emisiunea „Neatza” de la Antena 1 nu este singura sursă de venit pentru Ilona Brezoianu. Ea este actriță la Teatrul de Comedie și mai face parte și din alte proiecte de televiziune.

„Îmi ajung, că nu stau într-un singur salariu. Am un salariu de la Teatrul de Comedie, am un salariu de la Neatza. Am mai multe emisiuni. Să zicem că mă descurc”, a completat actrița.

