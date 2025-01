Smiley și Gina Pistol au sărbătorit Anul Nou într-un mod special, alături de fiica lor, Josephine. Cei trei au petrecut trecerea în 2025 într-un restaurant, iar momentul a fost imortalizat într-o fotografie emoționantă, postată pe rețelele de socializare. Imaginea a stârnit admirația fanilor, care i-au felicitat și le-au transmis urări de bine.

„La mulți ani! Dansul nostru în 3 a fost minunat în 2024! Abia așteptăm dansul din 2025! Vă dorim numai bine în noul an!”, a fost mesajul pe care Smiley l-a transmis pe rețelele de socializare.

După ce au petrecut Revelionul în țară, Smiley și Gina Pistol au decis să înceapă anul 2025 cu o vacanță binemeritată. În prima zi din an, artistul a postat o fotografie din aeroport, semn că abia aștepta câteva zile de relaxare alături de familie, după un final de an încărcat cu proiecte și evenimente.

Anul 2024 a fost unul plin de realizări și momente speciale pentru Smiley și Gina, iar cei doi speră ca 2025 să le aducă în continuare bucurii și surprize frumoase. Fanii au fost încântați de gestul lor de a împărtăși momente din viața de familie și le-au transmis numeroase mesaje de apreciere și urări de Anul Nou.

Smiley și Gina Pistol, vacanță în Asia

Recent, prezentatoarea de la MasterChef ne dezvăluia ca pe 1 ianuarie 2025 va pleca în vacanță cu Smiley și fiica lor. Cei trei vor petrece două săptămâni în Asia și se vor bucura de momente frumoase petrecute împreună.

„Și Revelionul… să vedem. Vedem dacă anul ăsta Smiley rămâne acasă cu noi. Așa sper. A avut oferte departe de casă, iar noi pe 1 ianuarie 2025 plecăm în vacanță în Asia și stăm aproximativ două săptămâni. Dacă are cântare de Revelion, eu rămân acasă cu copilul. Nu pot să o țin toată noaptea trează. Sunt oameni care se bucură să îl vadă, să îl audă. După ce mai crește fiica, o să-l însoțim.

De când am născut, de când am devenit părinți, în fiecare an el s-a dus, a avut cântări prin țară de Revelion, și eu rămâneam acasă cu copilul. O culcam pe fii-mea, mai stăteam puțin la televizor, îi dădeam mesaj lui Smiley după 12.00 noaptea și mă culcam și eu”, a mai afirmat Gina Pistol pentru Libertatea.

