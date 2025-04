Una dintre operațiunile de salvare a avut loc în Mandalay, aproape de epicentrul seismului, unde un bărbat de 53 de ani a fost scos de sub dărâmăturile unui hotel, de către pompierii din Myanmar și o echipă de salvare din China.

Intervenția a avut loc miercuri, la 125 de ore după ce bărbatul fusese prins sub moloz. Imagini dramatice distribuite pe rețelele sociale îl arată pe supraviețuitor fiind transportat pe o targă, înconjurat de salvatorii care îl aplaudă.

O altă operațiune de salvare a avut loc în orașul Sagaing, unde un bărbat de 40 de ani a fost scos de sub ruine miercuri.

#HongKong Security Secretary Chris Tang says its rescue team, together with #China, found a 52-year-old #MyanmarEarthquake #Burmese survivor under a pile of rubble of a collapsed hotel in #Mandalay. This 6 days after the quake in #Myanmar #Sagaing #WhatsHappeningInMyanmar https://t.co/wHs2qImJ5U pic.twitter.com/KYtmgkaR4U