Imagini cu casa de vacanță din sudul Franței a Andreei Esca. Vedeta PRO TV a arătat locuința familiei

Jurnalista Andreea Esca, una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii din România, a împărtășit cu fanii săi de pe Instagram câteva imagini din vacanța petrecută în sudul Franței. Vedeta PRO TV se bucură de câteva zile liniștite alături de familie, într-un loc cu încărcătură emoțională aparte, situat în apropiere de Nisa.

În postările sale, Andreea Esca surprinde atmosfera caldă a locuinței de vacanță, în care „viața la țară” are un farmec aparte. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”, a scris jurnalista, alături de fotografii ce îi înfățișează pe copiii săi, Alexia Eram și Aris Melkior, dar și familia soțului său, Alexandre Eram.

„Nu e rău nici la ei. Păcat că nu venim mai des la Nisa, de obicei îi vizitam la Paris… Mie îmi place foarte mult aici. E un loc care îmi amintește de tinerețe”, a mărturisit vedeta.

Andreea Esca, amintiri de neuitat în casa din sudul Franței

Andreea Esca a dezvăluit și că prima sa vizită în această zonă a avut loc pe când avea vârsta fiicei sale, Alexia, iar amintirile o leagă strâns de acest loc. „Și tot în această grădină am făcut petrecerea de după botezul Alexiei. Ce amintiri dragi”, a adăugat jurnalista.

Printre imaginile publicate se numără cadre cu piscina din curtea casei, momente de relaxare în aer liber și portrete de familie care transmit o bucurie autentică. Vacanța din sudul Franței este și mai specială anul acesta, întrucât Alexia Eram a venit însoțită de iubitul său, alăturându-se astfel întregii familii.

Pentru Andreea Esca, aceste zile petrecute la Nisa par să fie o combinație perfectă între liniștea prezentului și nostalgia amintirilor de familie.

Cine sunt socrii Andreei Esca

Socrul Andreei Esca, Melkon Eram, este armean la origine și arhitect de profesie. Soția lui, Anne Eram, adică soacra Andreei Esca, este o franțuzoaică elegantă, blondă, cu un zâmbet cald și ochi irezistibil de albaștri, pe care i-a moștenit și nepoata Alexia Eram.

Andreea Esca are o relație foarte apropiată cu mama soțului ei. În trecut, în mediul online, ea a făcut publică o imagine cu soacra sa, care este o doamnă finuță și elegantă și pe care o alintă Dodo. Andreea Esca i-a mulțumit soacrei ei pentru felul în care l-a crescut pe Alexandre Eram, cel care îi este partener de viață de peste 24 de ani.

„Doamnă Eram, vă mulțumesc pentru acest băiat extraordinar care a devenit soțul meu și tatăl copiilor mei :)! Să ne trăiască! La mulți ani, Dodo! PS. Mulțumiri, desigur, și dlui Eram pentru că l-ați educat așa frumos!”, a comentat Andreea Esca.

