Un lot de salată cu icre de hering a fost retras de pe piață din cauza contaminării cu bacteria Listeria monocytogenes, conform unui anunț publicat pe Facebook de dr. Tudor Ciuhodaru. Este vorba despre produsul „GRAN MARE – Salată cu icre de hering”, ambalat la 150g, având numărul de lot 981 și termen de valabilitate până la 18 mai 2026. Acesta a fost distribuit în peste 200 de magazine Penny din întreaga țară. Clienții care au achiziționat acest produs sunt sfătuiți să nu îl consume sub nicio formă și să îl returneze în magazinele Penny, unde vor primi contravaloarea acestuia, chiar și fără bon fiscal.

Bacteria Listeria poate aduce complicații precum meningita sau encefalita

Potrivit specialiștilor, bacteria Listeria monocytogenes este rezistentă la temperaturi scăzute, putând să se dezvolte chiar și în condiții de refrigerare, între 2 și 8 grade Celsius. «Listeria poate pătrunde ușor în lanțul alimentar, având ca surse de contaminare omul, animalele, solul, vegetația și canalizările», se precizează în anunț. Gravidele sunt cele mai expuse riscului, având o probabilitate de 20 de ori mai mare de a contracta infecția decât ceilalți adulți, iar 1 din 3 cazuri de listerioză este înregistrat la femei însărcinate. Bacteria poate traversa placenta, afectând fătul și ducând la complicații grave în timpul sarcinii. La adulți, simptomele pot fi ușoare, similare unei răceli obișnuite sau unei afecțiuni digestive, dar în cazurile severe pot apărea complicații neurologice precum meningita sau encefalita.

Simptome pentru care să mergi urgent la medic

Specialiștii atrag atenția asupra simptomelor ce necesită prezentarea de urgență la medic:

Febră, oboseală, dureri musculare sau alte semne de listerioză după consumul de alimente contaminate.

În cazul femeilor însărcinate, febră, dureri de cap, dureri musculare sau lombare, mai ales în trimestrele avansate.

Simptome de alarmă la persoanele imunodeprimate sau cu afecțiuni cronice (precum bolnavii oncologici ori cei care au suferit un transplant), care pot evolua spre afecțiuni grave, cum ar fi meningita sau pneumonia.

Măsuri pentru reducerea riscului de infecție cu Listeria

Pentru a reduce riscul de infecție cu Listeria, respectați următoarele recomandări:

Evitați consumul de alimente gata preparate care nu au fost bine încălzite.

Acordați atenție alimentelor cu risc ridicat, cum ar fi carnea insuficient gătită, salatele ambalate sau înghețata depozitată necorespunzător.

Respectați regulile de igienă individuală.

Gătiți alimentele complet și separați-le pe cele crude de cele gătite în frigider pentru a evita contaminarea încrucișată.

În cazul utilizării cuptorului cu microunde, asigurați-vă că mâncarea este încălzită uniform, inclusiv în centru.

Ce este bacteria Listeria

Listeria este cunoscută drept una dintre cele mai periculoase bacterii alimentare, fiind a treia cauză de deces legată de bolile provocate de alimente în Statele Unite. Deși bacteria poate fi distrusă prin gătire, ea supraviețuiește la temperaturi scăzute, dezvoltându-se chiar și în frigider.

„Este important să facem teste de diagnostic, mai ales în cazul femeilor care plănuiesc să rămână însărcinate”, a scris dr. Tudor Ciuhodaru.

Infecția poate fi tratată cu antibiotice, însă prevenția rămâne cea mai sigură metodă de protecție.

Numele bacteriei provine de la medicul englez Joseph Lister, pionier al antisepticului în chirurgie. Deși descoperirea sa datează de mult, abia în anii 1980 s-a confirmat transmiterea acesteia prin alimente.