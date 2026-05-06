„La mulți ani, pentru că fix în acest moment, sezonul 5 «Batem palma?» împlinește 100 de episoade! Iar vestea bună abia urmează, pentru că tot cu 100 începe și marele premiu pe care îl punem la bătaie seară de seară: 100.000 de lei! N-am fi ajuns până aici fără toți cei care contribuie din plin la succesul «Batem palma?»: voi, eu și echipa, bineînțeles”, spune Cosmin Seleși la începutul emisiunii de pe 6 mai 2026, de la ora 18.00, la PRO TV.

100 de ediții. 100 de jucători determinați să deschidă cutiile care îi puteau duce spre premiul cel mare. 100 de jocuri în care doar intuiția a făcut diferența dintre agonie și extaz.

„Le suntem profund recunoscători celor de acasă, care ne sunt alături seară de seară. Datorită susținerii lor am ajuns astăzi la ediția cu numărul 100. Și nu ne oprim aici: în continuare vor urma o mulțime de surprize și de concurenți memorabili cu povești care inspiră”, transmite prezentatorul Cosmin Seleși.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Sezonul 5 continuă în această seară cu Ioana Cosma, jucătoarea care își va gândi fiecare alegere cât mai bine, mizând totul pe intuiție. De meserie voiceover, Ioana Cosma a început încă de la o vârstă fragedă să lucreze în radio.

Cu banii câștigați la „Batem palma?” ea își dorește să ducă într-un adăpost privat trei cățeluși. Cum se va descurca la testul intuiției rămâne de văzut într-un joc în care fiecare decizie poate schimba totul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE