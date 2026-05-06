John Malkovich a devenit cetățean al Croației

Anunțul privind acordarea cetățeniei croate a fost făcut de Davor Božinović, ministrul de interne al Croației. Oficialul a transmis, într-o postare pe X, că actorul „de renume mondial”, cunoscut pentru numeroase roluri în cinematografie, „și-a asumat un nou rol și a devenit cetățean croat”.

Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji, uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin.



— Davor Božinović (@DavorBozinovic) May 5, 2026

John Malkovich a fost primit și de premierul croat Andrej Plenković, la sediul guvernului de la Zagreb. Întâlnirea a avut loc în aceeași zi în care actorul a primit cetățenia.

Premierul croat a spus că lunga carieră a lui John Malkovich și succesul său artistic sunt o sursă importantă de inspirație pentru generațiile tinere. Plenković a mai afirmat că autoritățile croate se bucură că actorul își păstrează cu mândrie rădăcinile croate.

Rădăcinile croate ale actorului John Malkovich

John Malkovich s-a născut pe 9 decembrie 1953 în Christopher, statul Illinois, Statele Unite. Familia lui are legături vechi cu Croația. Străbunicii actorului au emigrat în Statele Unite din Ozalj, un oraș din centrul Croației, potrivit AFP. Actorul a vizitat Croația de mai multe ori, atât în scop privat, cât și ca invitat în spectacole de teatru.

Din partea familiei materne, John Malkovich are și origini engleze, franceze, germane și scoțiene, potrivit informațiilor biografice citate de AFP.

A aflat printr-un test ADN că are origini românești

Un detaliu care a atras atenția publicului din România este declarația făcută de John Malkovich în 2025, când a spus că un test ADN i-a arătat că are 43% origine românească, restul fiind ceh. Declarația a fost surprinzătoare, pentru că Malkovich era cunoscut mai ales pentru rădăcinile sale croate. Noua cetățenie primită de la Croația vine însă pe linia acestei legături de familie cu zona Balcanilor.

John Malkovich este considerat unul dintre marii actori americani ai generației sale. A jucat în peste 70 de filme și a fost nominalizat de două ori la Oscar și de trei ori la Globurile de Aur. Printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără „In the Line of Fire”, „Being John Malkovich”, „Dangerous Liaisons”, „Burn After Reading”, „Empire of the Sun” și „The Killing Fields”.

Premiera filmului „Cravata galbenă” a avut loc la București, în prezența lui John Malkovich

În 2025, actorul a avut și o legătură directă cu România prin filmul „Cravata galbenă”, în care l-a interpretat pe dirijorul român Sergiu Celibidache la maturitate. John Malkovich și Sean Bean au fost prezenți la premiera filmului de la București.

Filmul i-a adus premiul de „Cel mai bun actor în rol principal” la premiile Gopo 2026 lui Ben Schnetzer, pentru interpretarea personajului din „Cravata galbenă” și a fost selectat în programul celei de-a 41-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Santa Barbara (SBIFF), unul dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din Statele Unite.

