Înainte de decizia magistraților, doi dintre martorii-cheie din dosar, Florin Alexandru Lind și Gabriel Munteanu, au cerut să primească statut de martori vulnerabili. Instanța le-a admis parțial cererea, cei doi fiind audiați într-o cameră separată, fără prezența fizică în sala de judecată.

Laurei Dronca îi este interzis să ia legătura cu fiica și mama sa

Sebastian Bulbuc, Adrian Horodincă și Laura Dronca, acuzații din dosarul asasinatului cu bombă de la Arad, au cerut la ultimul termen de judecată înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Cererile lui Bulbuc și Horodincă, acuzați de omor, au fost respinse, dar solicitarea Laurei Dronca, judecată pentru instigare la omor, a fost admisă, fiica omului de afaceri Ioan Crișan, mort în explozia de la Arad, fiind plasată în arest la domiciliu.

Cererile lui Sebastian Bulbuc și Adrian Horodincă pentru arest la domiciliu au fost respinse

Potrivit deciziei Curții de Apel Timișoara, pe durata celor 30 de zile în care se află în arest la domiciliu, Laurei Dronca îi este interzis să părăsească apartamentul ales pentru arestul la domiciliu și este obligată să poarte brățară electronică. În plus, acuzatei îi este interzis să ia legătura, direct sau indirect, cu ceilalți doi acuzați din dosar sau cu martorii. Pe lista martorilor cu care Laurei Dronca îi este interzis să ia legătura sunt mama, fiica, fostul soț și mai mulți apropiați.

Furnizorul bombei, martor vulnerabil

Înainte de a fi judecate cererile de plasare în arest la domiciliu, la termenul de judecată din 16 aprilie 2026, a fost programată audierea unui martor deosebit de important: frizerul Florin Alexandru Lind. Pasionat de electronică, Lind a fost cel care le-a oferit lui Bulbuc și Horodincă sistemul artizanal de detonare de la distanță, cu ajutorul telefonului mobil.

În timpul anchetei, Lind a avut chiar calitate de suspect pentru complicitate la omor, dar procurorii au dispus clasarea acuzațiilor în privința lui, frizerul rămânând cu calitatea de martor. Laura Dronca a atacat în instanță soluția de clasare dispusă față de Lind, contestația fiind pe rolul Tribunalului Arad.

În procesul uciderii lui Ioan Crișan, în care a fost citat ca martor, frizerul din Arad a cerut să îi fie acordat statutul de „martor vulnerabil” și să fie audiat în altă sală de judecată, pentru a nu da ochii cu Bulbuc și Horodincă.

În susținerea cererii sale, Lind a arătat, depunând și o scrisoare medicală în acest sens, că pe parcursul anchetei a fost supus unor presiuni din partea lui Horodincă și Bulbuc, iar acestea „i-au creat o stare de frică şi l-au afectat din punct de vedere psihic”.

Curtea de Apel Timișoara a admis cererea lui Lind, arătând că, potrivit expertizelor medicale la care a fost supus, are un diagnostic care „îi produce o stare de temere şi anxietate”. De asemenea, ținând cont de „gravitatea presupuselor fapte de care sunt acuzaţi inculpaţii”, Curtea de Apel Timișoara a decis ca lui Lind să îi fie acordat statutul de martor vulnerabil și să fie audiat fără ca acesta să fie prezent în sala de judecată, ci într-o sală diferită.

Al doilea martor vulnerabil, un coleg de celulă al lui Horodincă

După ce Lind a obținut statutul de martor vulnerabil, un al doilea martor din dosar, Gabriel Munteanu, coleg de celulă al lui Adrian Horodincă în perioada arestului preventiv, a cerut să îi fie acordat același statut și să fie audiat într-o cameră separată. Și în acest caz, instanța a admis cererea și i-a acordat lui Munteanu statutul de martor vulnerabil.

Cu ocazia audierii, martorul a declarat că a fost încarcerat alături de Horodincă și alți doi bărbați la Secţia 6 din Bucureşti. Munteanu a spus că după ce a ajuns în celulă, Horodincă a spus „anumite lucruri, dar nu mai reţine toate detaliile”. „Nu am auzit ca inculpatul (n.r. – Horodincă) să fi zis că el a făcut fapta, dar din ce povestea reieşea acest lucru”, a spus Munteanu, cu ocazia audierii de la Curtea de Apel Timișoara.

Evoluția procesului până în prezent

Ziarul Libertatea a urmărit de aproape evoluția procesului asasinatului cu bombă de la Arad, judecat la Curtea de Apel Timișoara. Ziarul a dezvăluit că nepoata victimei, Alexandra Bîlcea, îi cere daune morale de 500.000 de euro.



Libertatea a relatat pe larg mărturia fiicei Laurei Dronca, Alexandra Bîlcea (nepoata victimei), și a mamei acuzatei, Iosana Samica Crișan (soția victimei). Mărturiile au scos la iveală detalii tulburătoare din relația familiilor Crișan – Bîlcea. (https://www.libertatea.ro/stiri/asasinatul-cu-bomba-de-la-arad-ce-a-declarat-in-instanta-nepoata-lui-ioan-crisan-trebuia-sa-fie-cu-bunicul-in-masina-5555070).



Tot în Libertatea ați putut citi mărturia dată în fața instanței de fosta amantă a omului de afaceri ucis în asasinatul cu bombă de la Arad, Aurora Ardelean. „Cred că Laura ar fi putut avea dorința să își omoare tatăl”, a spus femeia în fața instanței. La același termen de judecată, a fost audiat în calitate de martor și fostul ginere al victimei, fostul deputat, actual vicepreședinte al CJ Arad, Sergiu Bîlcea.

Libertatea a relatat și mărturia dată în premieră în fața instanței de Laura Dronca, acuzată că i-a plătit pe Horodincă și Bulbuc să îi omoare tatăl. „Toată lumea îmi zicea să vând tot, să iau copiii și să stau în altă țară în liniște”, a spus femeia acuzată de instigare la omor, în fața judecătorului.

O mărturie importantă, care a putut fi citită în Libertatea, este a actualului soț al Laurei Dronca, Marius Dronca. Bărbatul a declarat în fața instanței că zeci de mii de euro din averea lui Ioan Crișan au fost cheltuite de el și soția lui, după ce s-au cunoscut pe Facebook, pe vacanțe.

Moartea lui Ioan Crișan

Omul de afaceri Ioan Crișan a murit pe 29 mai 2021, la vârsta de 66 de ani, în urma unui atentat cu bombă. Mașina sa Mercedes a explodat în parcarea unui supermarket din Arad, la scurt timp după ce a pornit motorul și a început deplasarea.

Cazul este considerat de anchetatori crimă cu premeditare (omor calificat), fiind vorba de o bombă artizanală pusă sub scaunul șoferului, cu sistem de declanșare la pornirea motorului. În octombrie 2024, după mai bine de 3 ani de anchetă, fiica sa, Laura Dronca, a fost arestată preventiv, fiind considerată principala suspectă în comiterea asasinatului.

Mai sunt judecați pentru implicare în asasinarea cu bombă al lui Ioan Crișan doi bărbați, acuzați de executarea faptei: Bogdan Adrian Horodincă și Sebastian Ilie Bulbuc. Laura Dronca este acuzată de instigare la omor calificat (în formă agravată – violență în familie), instigare la distrugere și instigare la nerespectarea regimului materiilor explozive. Procurorii susțin că ea ar fi comandat și plătit asasinatul, suma vehiculată fiind de circa 100.000 de euro.