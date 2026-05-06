Măsura restricționării traficului rutier din cele două zile vizează siguranța participanților la eveniment.

Circulația va fi închisă pe Transalpina, pe sectorul DN67C, între kilometrii 16+000 și 22+000, după următorul program:

Vineri, 8 mai:

circulația închisă între orele 08:00–13:30 și 14:30–19:00

circulația deschisă temporar între orele 13:30–14:30.

Sâmbătă, 9 mai:

circulația închisă între orele 08:00–12:30 și 13:30–19:00

circulația deschisă temporar între orele 12:30–13:30.

„Măsura este instituită pentru desfășurarea în siguranță a competiției, traficul urmând să fie reluat în intervalele menționate și după finalizarea evenimentului”, a transmis CNAIR marți, pe pagina de Facebook

Șoferii sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și restricțiile impuse.