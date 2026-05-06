A vrut să devină antreprenor înainte să înceapă facultatea

Neil Hershman își dorea de mult să aibă o afacere. Înainte să înceapă facultatea, le-a cerut părinților să îi dea banii puși deoparte pentru studii, ca să pornească un business, dar acești au refuzat. După absolvire, a intrat în lumea financiară din New York. Avea un salariu bun, dar nu era atras de un job în care trebuia să stea toată ziua la birou.

Când a decis să plece, nu a rămas fără venit. A fost angajat din nou ca și consultant, ceea ce i-a oferit stabilitate. Tânărul strânsese aproximativ 160.000 de dolari, s-a mai împrumutat 300.000 de dolari de la Administrația pentru Întreprinderi Mici din SUA și a cumpărat un magazin 16 Handles, care vindea iaurt înghețat, din New York City.

Primul magazin avea profit, dar era condus prost

Magazinul nu era pe pierdere când a fost preluat de Hershman, dar tânărul a observat rapid că afacerea avea probleme de organizare. A redus turele inutile ale angajaților, a schimbat programele de fidelizare și a analizat comisioanele plătite pentru procesarea cardurilor de credit. Nu a fost o schimbare spectaculoasă din exterior, dar a avut efect rapid în cifre.

„Foarte repede am dublat profitabilitatea magazinului, iar recenziile noastre au fost mult mai bune”, a spus Hershman. „Veniturile au crescut. Am obținut mai mulți clienți.”

După acest prim succes, a cumpărat încă două magazine. Apoi a ajuns să achiziționeze întregul brand corporativ 16 Handles. Astăzi, la începutul vârstei de 30 de ani, Neil Hershman este directorul executiv al companiei și coordonează aproximativ 40 de locații francizate, plus șase magazine proprii, într-o industrie în care iaurtul înghețat este destul de puțin căutat, deși este văzut ca o alternativă mai sănătoasă la înghețată.

A lucrat 90 de zile la rând în magazin

Hershman spune că nu a învățat afacerea din birou. La primul magazin 16 Handles a lucrat 90 de zile consecutive, de la deschidere până la închidere. A curățat băile, a stat la casă și a vorbit cu oamenii despre toppinguri noi. A vrut să înțeleagă exact cum funcționează magazinul și ce vor clienții.

„Cel mai important lucru care m-a adus cu succes este că îmi place să fac lucruri, nu doar să stau și să vorbesc”, a spus el.

Pentru Hershman, aceasta a fost lecția principală: „Am învățat atât prin experiență, cât și prin încercări și erori. Ajungi să cunoști o afacere doar absorbind-o și practicând-o”, a antreprenorul.

„Deschiderea ușilor este doar primul pas”

La început, Hershman a încercat să reducă toate costurile. Apoi a înțeles că, în loc să se bazeze doar pe instrumente clasice de economisire folosite de mulți proprietari de afaceri mici, trebuie să investească.

„Cea mai mare parte a cheltuielilor mele sunt pe proprietăți de investiții, atât imobiliare comerciale, cât și imobiliare rezidențiale”, a spus el.

Pentru antreprenor, banii câștigați din afacere nu sunt doar pentru extinderea magazinelor, ci și pentru investiții pe termen lung, mai ales că pentru o afacere de succes nu este suficient să cumperi un magazin și să aștepți clienții. Proprietarii trebuie să fie prezenți în comunitate, să vorbească cu oamenii și să construiască relații locale. Asta poate însemna colaborări cu asociații de părinți și profesori, echipe sportive sau grupuri de cartier.

„Deschiderea ușilor este doar primul pas”, a spus el.

Această implicare poate face diferența între un magazin care doar rezistă și unul care crește.

A testat și iaurt înghețat cu aromă de cartofi prăjiți

Hershman spune că antreprenorii trebuie să testeze idei noi, chiar dacă unele par ciudate și nu au succes. Un exemplu a fost iaurtul înghețat cu aromă de cartofi prăjiți, făcut din cartofi reali din Idaho. Clienții nu numai că nu au fost convinși, dar a fost un eșec.

„Este marketing gratuit să pui pe cineva să vină, să încerce o aromă, să o scuipe și apoi să meargă acasă și să le spună familiei și prietenilor despre ce a încercat la 16 Handles”, a spus el, potrivit Reuters.

Hershman a făcut și greșeli în tot drumul lui, dar atenția la costuri, implicarea directă și curajul de a testa idei noi l-au ajutat să transforme un magazin de iaurt înghețat într-un brand cu zeci de locații.