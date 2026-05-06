A vrut să devină antreprenor înainte să înceapă facultatea

Neil Hershman își dorea de mult să aibă o afacere. Înainte să înceapă facultatea, le-a cerut părinților să îi dea banii puși deoparte pentru studii, ca să pornească un business, dar acești au refuzat. După absolvire, a intrat în lumea financiară din New York. Avea un salariu bun, dar nu era atras de un job în care trebuia să stea toată ziua la birou.

Când a decis să plece, nu a rămas fără venit. A fost angajat din nou ca și consultant, ceea ce i-a oferit stabilitate. Tânărul strânsese aproximativ 160.000 de dolari, s-a mai împrumutat 300.000 de dolari de la Administrația pentru Întreprinderi Mici din SUA și a cumpărat un magazin 16 Handles, care vindea iaurt înghețat, din New York City.

Primul magazin avea profit, dar era condus prost

Magazinul nu era pe pierdere când a fost preluat de Hershman, dar tânărul a observat rapid că afacerea avea probleme de organizare. A redus turele inutile ale angajaților, a schimbat programele de fidelizare și a analizat comisioanele plătite pentru procesarea cardurilor de credit. Nu a fost o schimbare spectaculoasă din exterior, dar a avut efect rapid în cifre.

„Foarte repede am dublat profitabilitatea magazinului, iar recenziile noastre au fost mult mai bune”, a spus Hershman. „Veniturile au crescut. Am obținut mai mulți clienți.”

După acest prim succes, a cumpărat încă două magazine. Apoi a ajuns să achiziționeze întregul brand corporativ 16 Handles. Astăzi, la începutul vârstei de 30 de ani, Neil Hershman este directorul executiv al companiei și coordonează aproximativ 40 de locații francizate, plus șase magazine proprii, într-o industrie în care iaurtul înghețat este destul de puțin căutat, deși este văzut ca o alternativă mai sănătoasă la înghețată.

A lucrat 90 de zile la rând în magazin

Hershman spune că nu a învățat afacerea din birou. La primul magazin 16 Handles a lucrat 90 de zile consecutive, de la deschidere până la închidere. A curățat băile, a stat la casă și a vorbit cu oamenii despre toppinguri noi. A vrut să înțeleagă exact cum funcționează magazinul și ce vor clienții.

„Cel mai important lucru care m-a adus cu succes este că îmi place să fac lucruri, nu doar să stau și să vorbesc”, a spus el.

Pentru Hershman, aceasta a fost lecția principală: „Am învățat atât prin experiență, cât și prin încercări și erori. Ajungi să cunoști o afacere doar absorbind-o și practicând-o”, a antreprenorul.

„Deschiderea ușilor este doar primul pas”

La început, Hershman a încercat să reducă toate costurile. Apoi a înțeles că, în loc să se bazeze doar pe instrumente clasice de economisire folosite de mulți proprietari de afaceri mici, trebuie să investească.

„Cea mai mare parte a cheltuielilor mele sunt pe proprietăți de investiții, atât imobiliare comerciale, cât și imobiliare rezidențiale”, a spus el.

Pentru antreprenor, banii câștigați din afacere nu sunt doar pentru extinderea magazinelor, ci și pentru investiții pe termen lung, mai ales că pentru o afacere de succes nu este suficient să cumperi un magazin și să aștepți clienții. Proprietarii trebuie să fie prezenți în comunitate, să vorbească cu oamenii și să construiască relații locale. Asta poate însemna colaborări cu asociații de părinți și profesori, echipe sportive sau grupuri de cartier.

„Deschiderea ușilor este doar primul pas”, a spus el.

Această implicare poate face diferența între un magazin care doar rezistă și unul care crește.

A testat și iaurt înghețat cu aromă de cartofi prăjiți

Hershman spune că antreprenorii trebuie să testeze idei noi, chiar dacă unele par ciudate și nu au succes. Un exemplu a fost iaurtul înghețat cu aromă de cartofi prăjiți, făcut din cartofi reali din Idaho. Clienții nu numai că nu au fost convinși, dar a fost un eșec.

„Este marketing gratuit să pui pe cineva să vină, să încerce o aromă, să o scuipe și apoi să meargă acasă și să le spună familiei și prietenilor despre ce a încercat la 16 Handles”, a spus el, potrivit Reuters.

Hershman a făcut și greșeli în tot drumul lui, dar atenția la costuri, implicarea directă și curajul de a testa idei noi l-au ajutat să transforme un magazin de iaurt înghețat într-un brand cu zeci de locații.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Stenograme din ședința PNL. Liberalii, împărțiți între revenirea la guvernare cu PSD și opoziție: „Nu o să-mi cer scuze și nici voie să vorbesc liber. În opoziție credeți că o să fie simplu?”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a căsătorit în urmă cu 7 ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior, însă ce s-a aflat despre Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Chiar cireașa de pe tort
Viva.ro
S-a căsătorit în urmă cu 7 ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior, însă ce s-a aflat despre Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Chiar cireașa de pe tort
De ce nu se desparte niciodată Nicușor Dan de rucsacul lui. Peste tot pe unde merge, președintele României e fotografiat mereu cu ghiozdanul în spate, chiar și la întâlnirile oficiale. Ce s-a aflat acum despre accesoriul său
Unica.ro
De ce nu se desparte niciodată Nicușor Dan de rucsacul lui. Peste tot pe unde merge, președintele României e fotografiat mereu cu ghiozdanul în spate, chiar și la întâlnirile oficiale. Ce s-a aflat acum despre accesoriul său
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” » Derapaj sexist de proporții: postare revoltătoare pe contul oficial al Superligii București
GSP.RO
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” » Derapaj sexist de proporții: postare revoltătoare pe contul oficial al Superligii București
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Libertateapentrufemei.ro
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

Țara din Europa unde se găsesc cele mai ieftine cireșe în 2026: prețul pentru un kilogram e aproape cât o cupă de înghețată pe Victoriei, în București
Știri România 15:02
Țara din Europa unde se găsesc cele mai ieftine cireșe în 2026: prețul pentru un kilogram e aproape cât o cupă de înghețată pe Victoriei, în București
Muzeul din subsolul blocului. O construcție privată cu trei etaje și terasă se ridică în Constanța peste zidurile vechiului oraș Tomis
Știri România 14:00
Muzeul din subsolul blocului. O construcție privată cu trei etaje și terasă se ridică în Constanța peste zidurile vechiului oraș Tomis
Parteneri
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu „super-starurile” literare ale vremii
Adevarul.ro
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu „super-starurile” literare ale vremii
Zeljko Kopic, răspuns pentru Giovanni Becali, după ce impresarul l-a ademenit cu oferte pe bani mulți!
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, răspuns pentru Giovanni Becali, după ce impresarul l-a ademenit cu oferte pe bani mulți!
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Imagini din castelul luxos în care ar fi trebuit să locuiască prințul William și Kate Middleton. Proprietatea se vinde cu 17 milioane de euro
Stiri Mondene 14:56
Imagini din castelul luxos în care ar fi trebuit să locuiască prințul William și Kate Middleton. Proprietatea se vinde cu 17 milioane de euro
„Visuri la cheie”, sezonul 12, se încheie. Ultima ediție aduce în prim-plan povestea familiei Toroiman
Stiri Mondene 14:50
„Visuri la cheie”, sezonul 12, se încheie. Ultima ediție aduce în prim-plan povestea familiei Toroiman
Parteneri
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
TVMania.ro
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
Judeţul în care e nevoie disperată de forţă de muncă. Se caută electricieni, şoferi şi mecanici
ObservatorNews.ro
Judeţul în care e nevoie disperată de forţă de muncă. Se caută electricieni, şoferi şi mecanici
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Stilul de viață al bărbaților influențează schimbările climatice
Mediafax.ro
Stilul de viață al bărbaților influențează schimbările climatice
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Wowbiz.ro
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
Mediafax.ro
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

PSD a anunțat ce premier va propune în locul lui Ilie Bolojan, dacă Nicușor Dan va aborda acest subiect
Politică 14:53
PSD a anunțat ce premier va propune în locul lui Ilie Bolojan, dacă Nicușor Dan va aborda acest subiect
Kelemen Hunor spune care e condiția ca un Guvern PSD-PNL-USR-UDMR-minorităţi să funcționeze din nou: „Nu cred că nu există în România un astfel de om”
Politică 13:22
Kelemen Hunor spune care e condiția ca un Guvern PSD-PNL-USR-UDMR-minorităţi să funcționeze din nou: „Nu cred că nu există în România un astfel de om”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Cât costă monedele de 1 și 10 lei lansate de BNR, la 40 de ani de la momentul Sevilla. Modelul al cărui preț ajunge la 1.000 de lei
Fanatik.ro
Cât costă monedele de 1 și 10 lei lansate de BNR, la 40 de ani de la momentul Sevilla. Modelul al cărui preț ajunge la 1.000 de lei
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea