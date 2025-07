Pe 17 iulie, Felix Baumgartner a murit într-un accident de parapantă în Italia, acolo unde se afla în vacanță cu Mihaela Rădulescu. În ziua tragicului accident ea a păstrat tăcerea, însă vineri, la ceas de seară, a scris pe Instagram: „Nu-mi ies cuvintele acum. Dar sunt recunoscătoare pentru ale tale…Felix, ai fost atât de iubit…. Am fost IUBIRE…”, a transmis într-un mesaj în engleză.

Ultimul zbor al lui Felix Baumgartner

Astăzi, a revenit pe Facebook. Mihaela Rădulescu rupe tăcerea despre povestea de viață a lui Felix Baumgartner și, la scurt timp, pe X, a arătat imagini cu ultimul zbor al lui Felix Baumgartner, surprinse chiar de ea joi, la momentul decolării.

A fost ultimul lui zbor. „Timp de peste 12 ani am fost prezentă la fiecare decolare şi aterizare, de la paraşutism, parapantă, zboruri cu elicopterul, paramotor la spectacole de acrobaţie aeriană. Şi când nu am putut fi acolo pentru unele zboruri cu elicopterul, am avut codul WLC – „Wifey Landing Call”.

Nu am ratat niciunul. Cu excepţia …acestuia. Felix Baumgartner se duce acasă acum, acolo sus, unde a fost cel mai fericit vreodată. Vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul acordat şi pentru că i-aţi păstrat moştenirea unică la înălţime.

Sursa video: Mihaela Rădulescu X

Acest om a fost cu adevărat special, în atât de multe feluri, şi mă voi asigura că voi continua să-i spun povestea. Dar acum…., trebuie să mă confrunt cu şocul, durerea, răsăriturile de soare în care trebuie să fac doar o cafea, nu două”, a scris Mihaela Rădulescu pe X.

Cine a fost Felix Baumgartner

Felix Baumgartner a devenit o figură emblematică a sporturilor extreme în 2012, odată cu saltul său legendar din stratosferă, când a sărit de la aproape 39.000 de metri altitudine.

Echipat cu un costum presurizat și sprijinit de echipa Red Bull Stratos, el a reușit să fie primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă, ajungând la 1.357,6 km/h în numai 50 de secunde.

Întregul demers a avut o importantă componentă științifică, nu doar una spectaculoasă. Baumgartner a lucrat îndeaproape cu Joe Kittinger, pionierul american al săriturilor de la mare înălțime, și a trecut prin doi ani de antrenamente, teste și momente de incertitudine. „Mulți nu au avut încredere în noi. Am avut nevoie de multă răbdare și perseverență”, spunea el, rememorând aventura Red Bull Stratos.

Saltul a durat doar câteva minute, dar pericolele au fost imense: de la riscul de decompresie sau fierbere a sângelui, la eventuale probleme cu parașuta.

Cu toate acestea, clipa în care a deschis ușa capsulei și s-a aruncat în gol a rămas, după cum a povestit chiar el, „complet liniștită… Singurul lucru pe care îl auzeam era respirația mea”.

Acest tragic accident marchează sfârșitul unei cariere impresionante în sporturile extreme și lasă în urmă o moștenire remarcabilă în domeniul aviației și al explorării limitelor umane.