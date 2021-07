„Cununia civilă a avut loc în 20.02.2020, chiar cu două weekenduri înainte de a intra în lockdown.

Noi am sperat mult să ne revenim rapid la viața cu care eram obișnuiți și să putem să facem şi nunta tot în 2020, însă nu a fost așa.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Acum, după noile măsuri de relaxare, am făcut o ședință de familie în care am discutat și am pus pe foaie tot ce avem nevoie pentru nuntă şi ne-am apucat de treabă.

Pot spune că avem un avantaj în rapiditatea de a organiza evenimente. Am ales să facem cununia religioasă pe 12 iunie și petrecerea pe 18 iunie, pentru a putea să ne bucurăm de fiecare moment la maximum și, în același timp, fără a ne epuiza.

Suntem vânători de momente frumoase, aşa că acum, de la an la an, o să avem ce sărbători”, a declarat Roxana Ionescu pentru revista VIVA!

Citeşte şi:

Viața unor cadre medicale plecate din România într-un spital italian: „Pacienții ți-o spun în față: «Aaa, ești din Est»”

„Mi s-a spus pe un ton imperativ: «Dă-i cu spray!»” Mărturia jandarmeriței care l-a gazat pe bărbatul din Vatra Dornei înainte ca acesta să moară

Rezultatele la Bac 2021 au fost afișate pe EDU.RO. Rata de promovare – 67,8% – cu 5 procente peste sesiunea iunie-iulie din 2020

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan a răbufnit: „Prietenaș, dacă nu eram eu, te distrugeau!”. N-a mai rezistat și a dat cărțile pe față

Playtech.ro BOMBĂ! Ce făceau Brigitte, Amalia și Ilie Năstase în trei! Soția lui Florin Pastramă a recunoscut abia acum

Observatornews.ro Șoferul care a mutilat pe viață doi tineri, la Baia Mare, nu e la primul accident. Martorii au fost șocați de reacția lui: ”O stat și râdea”

HOROSCOP Horoscop 5 iulie 2021. Peștii trebuie să își țină sub control tot felul de porniri mai mult sau mai puțin războinice

Știrileprotv.ro ”Epidemie” misterioasă. O boală genetică mortală, extrem de rară, depistată la mai multe persoane din Suceava

Telekomsport Virologul chinez dezertor dă peste cap ce se ştie despre apariţia Covid-19. "Am fost recrutată în secret". A dezvăluit unde "a fost fabricat"