George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, a oferit un interviu în exclusivitate pentru Libertatea, deschizând ușa apartamentului de 52 de metri pătrați în care locuiește alături de soția sa, Ilinca, și de fiul lor, Radu, de doar șase luni și jumătate.

Apartamentul, situat într-un bloc nou, este închiriat, iar chiria este acoperită datorită statutului său de parlamentar. George Simion a povestit că a vândut apartamentul primit de la părinți în 2019, alegând să locuiască acum cu familia sa într-un spațiu modest, dar primitor. „Nu am casă, stau în chirie, mi-am vândut casa când am intrat în politică, sunt parlamentar, am totuși niște beneficii. Am banii de la botezul băiatului, pe care i-am pus într-un cont cu Ilinca, și care vor rămâne în acel cont pentru studiile lui”, a spus candidatul AUR la alegerile prezidențiale, potrivit Fanatik.

Pe ușa frigiderului sunt lipite amintiri de familie, în timp ce un perete din camera de zi este decorat cu un tablou care îi înfățișează pe George și Ilinca în costume populare. Dormitorul este plin de fotografii cu cei doi și cu micuțul Radu. De asemenea, în dormitor se află și pătuțul bebelușului, care doarme în aceeași cameră cu părinții săi.

„Stăm cam în 50 de metri pătrați și nu o să avem loc și pentru al doilea bebe”.

Întrebat dacă și-ar lua un apartament de 35.000 de euro, așa cum propune AUR, George Simion a răspuns pentru Libertatea: „Cred că mi-aș lua varianta de 50.000 sau de 70.000, că dacă ne-ajută Dumnezeu și mai vine și un al doilea bebe nu o să mai avem loc aici. Stăm cam în 50 de metri pătrați și nu o să avem loc și pentru al doilea bebe”.

George Simion a povestit că și-a vândut apartamentul pentru a investi banii în prima campania electorală. Locuința pe care candidatul AUR la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024 a vândut-o se afla în sectorul 3 al Capitalei.

