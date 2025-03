De unde a plecat scandalul cu Mihail Neamțu

Pe 28 martie, într-un live video de aproximativ două minute, care între timp a fost șters, Mihail Neamţu i-a făcut pe contestatarii săi „javre”, „nenorociţi” şi „nesimţiţi” și a încheiat mesajul cu o înjurătură care nu poate fi reprodusă.

Deputatul AUR, care este preşedintele Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaţilor, a recunoscut că a luat bani de la Bogdan Peşchir (bogpr pe TikTok), care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, confirmând ce a scris Libertatea. Peșchir este finanțatorul campaniei electorale din noiembrie 2024 a lui Călin Georgescu.

Însă Mihail Neamțu a susținut că a primit doar 500 de dolari, nu 1.147 de dolari și a folosit un limbaj vulgar către cei care l-au catalogat ca fiind putinist și moscovit.

Mihail Neamțu este deputat în partidul condus de George Simion după alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, dar a fost traseist politic. El a trecut, printre alte partide, și prin PMP, și prin PNL.

Mihail Neamțu: „Am dormit liniștit zilele acestea”

Mai întâi, deputatul AUR a susținut că nu are ce să își reproșeze, după cuvintele vulgare. „Am dormit liniștit zilele acestea, pentru că n-am înjurat pe nimeni (cu nume și prenume) atunci când am așezat ticăloșia celor care mă acuză de «putinism» pe picior de egalitate cu prostituția intelectuală. Am arătat într-un limbaj tăios – deloc străin de scrisorile lui Luther sau dramaturgia lui Rabelais – de ce calomnia & minciuna merită, uneori, o replică viguroasă. Și pentru c-am vorbit despre curvie sau necinste, iată-l pe Toader Paleologu sărind ca ars”, și-a început Mihail Neamțu postarea pe Facebook duminică, 30 martie.

Și a continuat: „Hmmm… Perfect psihanalizabil, mi-am zis. De ce ce fierbe iarăși reformistul de serviciu al politicii noastre laice și bisericești? Vrea oare să schimbe iarăși data Paștelui ortodox, m-am întrebat? Slabe șanse, pentru că rugăciunile lui Th.P. din sfânta noastră Biserică nu depășesc numărul peștilor din Marea Moartă…”.

„De unde îi vin toți dracii? Poate că supărarea junelui e provocată de îndrăzneala noastră de-a elogia sfinții închisorilor în Parlamentul României, fără să uităm turnătoriile intelectualilor din epoca Pauker-Dej-Ceaușescu. […] Mai sunt criticat de Paleologu și pentru c-am remarcat (prin diferite interviuri TV) lașitatea unor cărturari și farisei ascunși prin case, poduri sau farmacii în toată perioada pandemiei. Sunt, așadar, «un derbedeu» și pledez vinovat”, a adăugat el.

Mihail Neamțu s-a legat de tatăl lui Theodor Paleologu, mort de 20 de ani

Apoi, Neamțu a făcut referiri la tatăl lui Theodor Paleologu, pe care l-a învinuit că a colaborat cu fosta Securitate comunistă, deviind astfel atenția de la subiectul inițial.

„Mi-am permis să răsfoiesc dosarele imunde ale Securității: documentele urât mirositoare care scot la iveală implicarea lui Alexandru Paleologu în procesul de „reeducare” a foștilor deținuți politici. Pentru anumite favoruri materiale, tatăl juniorului a acceptat să devină agent și colaborator sub numele de cod «Marin Oltescu». Și-a renegat opțiunea liberal-conservatoare din prima tinerețe. Le-a impus colegilor de celulă să parcurgă pasaje întregi din operele lui Lenin și Karl Marx! Mai târziu, după ce-a ieșit din închisoare, a continuat să-și trădeze conștiința, scriind articole la comandă împotriva foștilor prieteni (e.g., Mihai Fărcășanu sau Emil Cioran)”, a scris Neamțu despre Alexandru Paleologu.

Deputatul AUR a susținut și că „Securitatea l-a plătit pentru fiecare din numeroasele lui delațiuni”.

Scriitorul, criticul literar și diplomatul Alexandru Paleologu a murit în urmă cu 20 de ani, în 2005, la vârsta de 86 de ani. El a fost racolat ca informator al Securității în 1963, când era la penitenciarul din Botoșani. Fusese închis în 1960 după ce regimul Gheorghe Gheorghiu Dej l-a acuzat de activități împotriva regimului comunist.

Alexandru Paleologu a fost unul dintre puținii intelectuali care au recunoscut colaborarea cu Securitatea imediat după Revoluția din 1989.

Theodor Paleologu ceruse demiterea lui Mihail Neamțu de la șefia Comisiei de Cultură

Fostul ministru al culturii Theodor Paleologu și George Gima, vicepreședinte USR al Comisiei de Cultură din Parlament, sunt câțiva dintre cei care au cerut ca deputatul Mihail Neamțu să fie înlăturat după limbajul vulgar și obscen.

Theodor Paleologu a scris că Mihail Neamțu trebuie dat afară, însă a precizat că singura problemă este că funcția de șef al Comisiei de Cultură este una politică și revine partidului AUR.

„Este evident că golanul Neamțu ar trebui demis din funcția de președinte al Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților. Dar funcția revine partidului AUR, care mai are doi reprezentanți în comisie: celebrul Dan Artimon din Arad și Lidia Vadim Tudor, fiica odiosului personaj. Rezerva de cadre este destul de limitată…”, a transmis Paleologu.

Cu o zi în urmă, și deputatul USR George Gima, vicepreşedinte al Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților, a cerut demisia șefului său pentru „limbaj obscen, agresiv și incompatibil cu funcția publică pe care o ocupă”, care aduce prejudicii instituției.

