Regăsiți mai jos clipul video cu interviul integral cu George Simion, dar și lista completă a celor 55 de întrebări și răspunsurile candidatului la președinția României.

1. Spuneți-ne trei lucruri care nu se știu despre dumneavoastră.

Mi-am luat Bac-ul la timp, am făcut la stat și facultatea, și masterul, la fel, la timp. Am avut o firmă, am avut carte de muncă, încă de când am terminat masterul. Și n-am fost șef de galerie.

2. Cum definiți extremismul? Ce înseamnă extremism pentru dumneavoastră?

Am văzut pe Facebook o chestie, o memă. Aceasta este o banană. Dacă nu ești de acord că aceasta este o banană, înseamnă că ești extremist, că nu corespunzi cu versiunea oficială.

3. Ce este un lider?

Un om care vine primul, pleacă ultimul și reprezintă un exemplu pentru ai săi.

4. V-ați cumpăra un apartament de 35.000 de euro, așa cum propune AUR?

Cred că mi-aș lua varianta de 50.000 sau de 70.000, că dacă ne-ajută Dumnezeu și mai vine și un al doilea bebe nu o să mai avem loc aici. Stăm cam în 50 de metri pătrați și nu o să avem loc și pentru al doilea bebe.

5. Care este prima amintire din copilărie?

Prima amintire din copilărie… Eram la bunici de sărbători, era toată lumea acasă și m-am culcat. Era ziua, aveam trei ani. Și m-am trezit cu toată lumea bucuroasă, miros de carne, prima zi de Crăciun, veselie, bucurie.

6. De ce a eșuat proiectul unui pol suveranist în jurul unui singur candidat la prezidențiale?

Pentru că avem și alegeri prezidențiale, și alegeri parlamentare, și toți au vrut să-și bage cât mai mulți parlamentari. Toți au vrut putere! Nu merge așa.

7. Dacă ați deveni președintele României, ați ajuta militar Ucraina să se apere?

Exclus să intervenim în state terțe cu armament. Mi se pare o greșeală strategică. NATO este o alianță defensivă și noi suntem parte a NATO. Ucraina nu este parte a NATO. Rusia însă trebuie descurajată în eforturile ei de a destabiliza regiunea și toată planeta.

8. Ce scenariu privind terminarea războiului din Ucraina ar fi în interesul României și de ce?

Scenariul în care Rusia capătă teritorii cât mai puține, cât mai apropiate de granițele de dinainte de ocuparea Crimeei din 2014 și demilitarizarea regiunii transnistrene. Pentru că e un pericol foarte aproape de granița noastră. Rusia trebuie să fie cât mai departe.

9. Cum ar trebui să arate România visurilor dumneavoastră?

O țară care oferă tuturor cetățenilor un acoperiș deasupra capului și în care să nu mai văd populație sărăcită.

10. Cu ce v-a pus capac iubita ca să o cereți de soție?

M-a căpăcit? Păi, ea după prima săptămână m-a întrebat când îi dau cheile de aici. După aia, când am invitat-o la Paris, mi-a zis că acolo se dau inele. Nu i-am dat la Paris, dar…

11. Aveți timp să fiți tătic? Ce faceți în acest rol, zi de zi?

În primul rând, îl văd, vorbesc cu el. Chiar dacă are șase luni, mă cunoaște. M-a impresionat acum două zile. Eram la un post de televiziune și a venit lângă televizor și mângâia televizorul. Și încerc să fiu cât mai prezent lângă el. Acum am ajuns acasă și cred că s-a trezit și Răducu.

12. Care este cea mai mare nebunie pe care ați făcut-o?

Nu știu, depinde. Nebunii din astea din copilărie, la furat de pepeni: am furat singurul pepene al uncheșului, străbunicul Marcu. Am sărit gardul cu soră-mea și am furat pepenele. În liceu, eram clasa a noua, cred, la Lazăr, și am dat foc la calorifer. A scos fum în tot liceul. Erau o grămadă de hârtii din astea. Iarna, toată lumea băga șervețele. Și au luat foc. Voiau să mă exmatriculeze.

13. Spuneți-ne trei priorități în cazul în care veți fi președinte.

Problema demografică. Cum reușim sporul să-l transformăm din negativ în pozitiv, reindustrializarea țării, sprijinirea micilor producători.

14. Spuneți-ne trei reușite importante ale dumneavoastră pentru români și pentru România.

Reușite anterioare, reușite actuale? Eu sunt bucuros că am trimis la plimbare guvernarea Câțu și s-au demascat hoții. PNL-ul și PSD-ul au arătat că sunt, de fapt, același lucru. Sunt bucuros că am oprit vaccinarea obligatorie în timpul pandemiei și sunt bucuros că, după ce de multe ori au fost dezamăgiți sute de mii de români, milioane de români, de alegerile făcute, am reușit să le câștigăm încrederea și suntem o mișcare curată, care vrea binele României.

15. Pe cine ați numi director la SRI și, respectiv, la SIE?

Mamă, îi curățăm direct dacă le dau numele. Un antreprenor la SRI. Și la SIE o antreprenoare ca să păstrăm echilibrul de gen, nu?

16. Veți cere sau nu abrogarea pensiilor speciale pentru aleșii locali, în condițiile în care sunt singurele venituri în baza unei legi speciale, care încă nu au intrat în plată, deși sunt prevăzute de Codul Administrativ din 2019?

Trebuie să renunțăm la pensii speciale, trebuie să renunțăm pentru primari, parlamentari și procurorii și judecătorii care au pensii mai mari decât salariul președintelui.

17. Veți susține legalizarea parteneriatelor civile, așa cum ne cere decizia CEDO?

Nu, cred că suntem o țară suverană și putem să ne luăm propriile decizii. Însă mă voi preocupa ca persoanele care sunt într-o relație să aibă aceleași drepturi pe care ei le reclamă: că n-au acces în spital, că n-au dreptul la moștenire. Se poate face asta printr-o hârtie între părți, ușor.

18. Dacă ajungeți președinte, propuneți un prim-ministru din partea PSD?

Nu! Nu voi propune un ministru din partea PSD-ului.

19. Ce fel de relații ar trebui să aibă România cu China și cu Rusia?

Relații bilateral avantajoase.

20. Ce vă doreați să deveniți când erați mic?

Bunicul meu, după ce a fost impiegat de mișcare, a fost tractorist și mi-am dorit să fiu tractorist, fotbalist și n-am ajuns undeva mult prea sus față de dorințele din copilărie.

21. Cum arată o zi bună pentru dumneavoastră?

O zi în care muncesc de dimineață până seara și îmi ies lucrurile. Tot ce îmi propun în ziua aia, cu cât mai multe, cu atât mai bine, se îndeplinesc.

22. Dacă n-ați sta în București, unde v-ar plăcea să locuiți?

În Cluj-Napoca. Sunt încântat de ce are de oferit Clujul.

23. Îi puteți recita celui mic versurile preferate?

Versurile mele preferate nu le înțelege acum, cred că mai degrabă e… Oac, oac, diridirida, oac, oac, oac, diridiria. Dar versurile mele preferate sunt scrise de un poet basarabean, Andrei Ciurunga îl cheamă, și se cheamă poezia „Nu-s vinovat față de țara mea”. Nu-s vinovat că am îndârjit șacalii și c-am strigat cu sufletul durut, că nu dau un Ceahlău pe toți Uralii și că urăsc hotarul de la Prut.

24. Care este cel mai bun politician pentru a conduce Externele?

Dintre candidații la prezidențiale, poate și cel mai calificat să fie președinte, Cristian Diaconescu.

25. Ați vorbit cu Diana Șoșoacă, după ce i-a fost interzisă candidatura la prezidențiale?

Nu am vorbit pentru că a continuat tirada de jigniri. Când se potolește și când… Ea știe să fie și fată de treabă. Când înțelege să fie fată de treabă, vorbim.

26. Ce taxe ați mări pentru a repara deficitul bugetar?

Aș tăia. Aș reduce taxarea muncii ca să lărgim plaja și să lărgim colectarea și aș mai tăia ajutoarele sociale pentru toți cei care pot munci și aș mări alocațiile, nu pentru că am un bebe și văd cât e alocația, să fie la nivelul celor din Polonia: 800 de zloți, 800 de lei. Sau la nivelul pe care îl primesc copiii ucraineni.

27. Care ar fi primele lucruri pe care le-ați negocia cu Comisia Europeană?

Obligatoriu, aderarea noastră la Schengen. Obligatoriu, un deficit mai mare și obligatoriu instituții europene care să aibă sediu la București.

28. Ce nu ați putea ierta, domnule Simion?

Trădarea.

29. Ați fost vreodată la un meci la naționalei de fotbal feminin?

Nu, n-am fost. N-am respectat cotele de gen, să mă duc și la meciurile echipei feminine.

30. Ce ne diferențiază net de alte popoare?

Bun: ne diferențiază istețimea. Românii sunt cei mai isteți. Și rău: lipsa de unire, dezbinarea dintre noi.

31. Ce ați schimba la România dacă puneți mâna pe bagheta magică?

Atenția pe care o acordăm generațiilor viitoare.

32. Energie verde sau petrol și gaze?

Un mix. Nu poți numai energie verde și e nevoie să protejăm planeta. Deci, un amestec între ele.

33. Pentru ce ați renunța la funcția de președinte?

Pentru asigurarea că România o să fie acolo unde îi e locul și românii pot trăi decent în țara lor.

34. Ce ar urma în cazul în care nu ați câștiga alegerile?

Continuarea luptei.

35. Ce părere aveți despre ateism? Dar despre agnostici?

E opțiunea fiecăruia să creadă în Dumnezeu, să nu creadă în Dumnezeu sau să nu creadă în nimic.

36. Ați fost vreodată în Rusia?

N-am fost niciodată, spre deosebire de contracandidații mei.

37. Ce o face pe o femeie să fie frumoasă?

Inteligența ei, spontaneitatea ei. Și, sigur, cu ce a înzestrat-o mama-natură.

38. Imaginați-vă că România ar fi o femeie. Vă rugăm să o descrieți.

Voluptuoasă, frumoasă și încă tânără.

39. Care credeți că sunt valorile României de astăzi?

Valorile creștine, în primul și în primul rând, că suntem un popor creștin. Și identitatea noastră națională transformată prin datini, obiceiuri, rădăcini și iubirea față de strămoși.

40. Ce gândiți despre frământările societății: pensii speciale, sărăcie, șomaj, lipsa educației?

Inechitatea socială este în România, din păcate, o mare problemă. Bogații devin din ce în ce mai bogați, săracii din ce în ce mai săraci. Și dacă Radu are șansa unui viitor normal. Sunt foarte mulți copii care se culcă flămânzi noaptea.

41. Ce înseamnă securitatea României din perspectiva dumneavoastră?

Protejarea cetățenilor români de pericole externe. Și pace.

42. Cum sunt românii?

Românii sunt isteți, românii sunt individualiști, românii sunt conaționalii mei.

43. Cum se vede condiția românului prin ochii dumneavoastră?

Din păcate, e condiția unui om care se îndepărtează de țară, este îndepărtat de țară și trimis peste hotare sau lipsit de identitate proprie și de motive de mândrie, deși avem foarte multe.

44. Ce părere aveți despre vechea securitate și despre acuzele că foșii colaboratori ai Securității sunt parte din partidul dumneavoastră?

Nu există foști colaboratori dovediți ai Securității care să fie membri AUR, scrie asta și în statutul nostru. La fel, nici oamenii care au fost în actualele servicii nu au voie să devină membri, iar fosta Securitate este vinovată, nu întregime, desigur, că nu poți eticheta la grămadă, pentru foarte multe crime și pentru foarte multă represiune.

45. Pentru ce vi se rupe sufletul, domnule Simion?

Pentru copiii care nu au șansa unui viitor.

46. Care este cel mai mare vis încă neîmplinit pentru dumneavoastră?

Să văd că râul Prut este un râu intern al națiunii române.

47. Aveți defecte? La ce mai aveți de lucrat?

Orice om are defecte, nimeni nu este perfect. Eu sunt departe de a fi perfect. La Sfânta Liturghie, părintele spune să-i iertăm pe păcătoși, cu toții suntem păcătoși, iar cel dintâi sunt eu. Sunt orgolios, impulsiv și mă pripesc.

48. Despre ce ați discutat ultima dată cu părinții dumneavoastră?

Despre Radu și cum o așteptăm și pe Maria.

49. Caracterizați-vă cariera și viața în trei cuvinte.

Ambiție, tenacitate și încăpățânare.

50. Ce vă scoate din sărite?

A zis Geoană: prostia. Deci, nu mai pot să spun prostia. Eu o să spun ceva care e mult mai periculoasă: trădarea.

51. Ce vă inspiră cel mai tare în prezent?

Uite, ăsta micu’. Ăsta micu’ și viitorul lui. Și viitorul tuturor copiilor din România.

52. Aveți timp să faceți sport?

Aveam timp să merg la sală, la sensei Florentin Marinescu. L-am dus la înot și a plâns, prima ședință, dar mai mergi o dată și-o să-ți placă (n.r. – despre fiul său, Radu).

53. Ce ar trebui să facă România să-și dezvolte industria de armament, așa cum se discută în Uniunea Europeană?

Offset. Legea offsetului. Să producem cât mai mult în țară. Va fi nevoie de securizarea granițelor, de securizarea statelor. Deci, este o investiție în viitorul României. Și avem în Dâmbovița, la Cugir, la Ghimbav, și în multe părți din țară, capacități de producție care pot fi dezvoltate.

54. Cu cine dintre politicieni nu ați colabora sub nicio formă?

Cu cei care au distrus România timp de 34 de ani din poziția de miniștri, prim-miniștri.

55. Numiți trei români pe care îi admirați.

David Popovici, domnul Umbrărescu (n.r. – Dorinel Umbrărescu) și Ioan Aurel Pop.

În cadrul proiectului 55 de întrebări – powered by Libertatea, au mai participat deja Mircea Geoană și Elena Lasconi.

