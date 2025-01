Bianca Drăgușanu impresionează din nou, de data aceasta cu locuința sa de vis, un apartament situat într-o zonă exclusivistă din București. Vedeta, cunoscută pentru pasiunea sa pentru lux și eleganță, a oferit fanilor un tur al apartamentului pe TikTok, dezvăluind fiecare detaliu al locuinței pe care a renovat-o și decorat-o singură.

Locuința Biancăi Drăgușanu este un apartament deosebit, care se întinde pe două etaje, având trei dormitoare, un living spațios cu bucătărie open space, două băi, un dressing generos și o grădină privată. Zona exterioară include o terasă amenajată cu toate facilitățile necesare pentru relaxare. În baie, fosta soție a lui Victor Slav are o întreagă colecție de parfumuri scumpe.

Deși nu a apelat la ajutorul unui designer de interior, Bianca Drăgușanu a reușit să-și pună amprenta în fiecare cameră, optând pentru culori deschise și un design modern, care oferă locuinței o atmosferă luminoasă și sofisticată.

„Fiind foarte mică această curte, am fost nevoită să improvizez ceva. E și umbră, iar aici nu crește iarba. (…) Baia cred că am renovat-o anul trecut. Fiecare detaliu costă. (…) Când va crește Sofia va trebui să mobilizez și să luăm altă casă, dar momentan e suficient”, a spus Bianca Drăgușanu.

Vedeta, care locuiește în complexul de lux alături de alte personalități, precum Dan Capatos, a declarat că nu știe exact valoarea apartamentului, dar experții estimează că acesta ar putea valora câteva sute de mii de euro.

„Puteam să îmi iau o mașină cu banii pe care i-am dat pe renovare”

În prezent, Bianca locuiește împreună cu mama și fiica sa, dar are în plan să se mute într-o casă mai mare în viitor, pe măsură ce fiica sa crește.

„Eu mi-am redecorat și locuința. Am văzut niște poze pe Instagram și niște filmulețe pe TikTok cu home decor. Am ales așa, după gustul meu și am unit ideile. La un moment dat am fost nevoită să sparg gresia. Asta pentru că inițial alesesem altceva și nu se potrivea gresia cu faianța. Voiam să fie totul la fel și a trebuit să sparg, a fost o muncă titanică.

Nu am avut un designer care să se ocupe de treaba asta, am făcut totul după gustul meu. Eu stau acolo de aproape 10 ani, iar acum a crescut și valoarea locuinței, pentru că am investit destul de mult în renovare.

Toate piesele sunt foarte frumoase, au venit pe comandă, a durat 2 luni până au ajuns. Chiar am investit mult, puteam să îmi iau o mașină cu banii pe care i-am dat pe renovare”, a declarat Bianca Drăgușanu, în urmă cu câteva luni, pentru Fanatik.

